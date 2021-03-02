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حوادث

إصابة 9 أشخاص في 3 حوادث مرورية بالمنيا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:44 م
صدى البلد
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ايمن رياض
اصيب 9 أشخاص في 3 حوادث مرورية مختلفه تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة . 


تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بإصابة  4 أشخاص في حادث تصادم تروسيكل بآخر بطريق فرعي بقرية أسمو العروس بمركز ديرمواس.

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كما أصيب 3 أشخاص آخرين نتيجة وقوع حادث تصادم ميكروباص بمركبة توك توك بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي أمام قرية بني حسن بمركز أبوقرقاص. 

كما أصيب طالبان سقطا أمام الحي المتميز بالمنيا الجديدة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، وتحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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