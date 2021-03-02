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برلمان

زعيم الأغلبية يوجه الشكر للرئيس السيسي والنواب على تأجيل قانون الشهر العقاري

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:51 م
النائب أشرف رشاد
النائب أشرف رشاد ، زعيم الأغلبية البرلمانية
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قال رئيس الأغلبية البرلمانية، أشرف رشاد، عقب إعلان رئيس النواب طرح قرار اللجنة التشريعية بخصوص تعديلات الشهر العقاري إلى الجلسة العامة: أوجه الشكر لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لشعوره بالمواطن، كما أوجه الشكر للنواب على مارصدوه من شكاوى المواطنين حول الشهر العقاري.

وتابع رشاد: أتوجه بالشكر لكل من توجه بمقترحات لحل المشكلة وتلبية رغبات المواطنين، ونوجه رسالة إلى نقيب المحاميين بأن الـ1% رسوم المحاميين ليس له سند قانوني، مضيفا: أطلب من المحاميين تعليق العمل بقرارهم تحصيل 1% حول الشهر العقاري.

واختتم رشاد: ننتظر قانون متكامل من الحكومة بخصوص الشهر العقاري يتغلب على المشكلات التي عانى منها القانون.
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