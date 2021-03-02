زعيم الأغلبية يوجه الشكر للرئيس السيسي والنواب على تأجيل قانون الشهر العقاري

قال رئيس الأغلبية البرلمانية، أشرف رشاد، عقب إعلان رئيس النواب طرح قرار اللجنة التشريعية بخصوص تعديلات الشهر العقاري إلى الجلسة العامة: أوجه الشكر لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لشعوره بالمواطن، كما أوجه الشكر للنواب على مارصدوه من شكاوى المواطنين حول الشهر العقاري.





وتابع رشاد: أتوجه بالشكر لكل من توجه بمقترحات لحل المشكلة وتلبية رغبات المواطنين، ونوجه رسالة إلى نقيب المحاميين بأن الـ1% رسوم المحاميين ليس له سند قانوني، مضيفا: أطلب من المحاميين تعليق العمل بقرارهم تحصيل 1% حول الشهر العقاري.





واختتم رشاد: ننتظر قانون متكامل من الحكومة بخصوص الشهر العقاري يتغلب على المشكلات التي عانى منها القانون.