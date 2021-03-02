محافـظ المنوفية يتابع أعمال رصف عدد من شوارع حي غرب شبين الكوم

تفقد ظهر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال رصف عدد من شوارع حى غرب مدينة شبين الكوم ضمن البروتوكول الموقع بين المحافظة والهيئة العامة للطرق والكباري.





يأتي هذا في إطار جوالات محافظ المنوفية لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال قطاع الطرق والوقوف على نسب التنفيذ علي أرض الواقع وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، رافقه نائبه محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام ورئيس حي غرب.





حيث تفقد المحافظ أعمال الرصف بشارع الخليفة المتفرع من شارع طلعت حرب وكذا تفقد أعمال الرصف بشارع عمر بن العزيز وشارع أبو النبايل المتفرعين من شارع الأمين بحي غرب شبين الكوم بطول (500) متر وبتكلفة إجمالية تقدر بـ (مليون و200 ألف جنيه ) ضمن الخطة الاستثمارية لرصف الطرق بالمحافظة لهذا العام 2021.





وقد تابع محافظ المنوفية الموقف الحالي للأعمال ونسب التنفيذ وكذا إزالة كافة المعوقات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المقررة ، مشددًا على رئيس حي غرب بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للطرق والكباري لاستكمال أعمال الرصف للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمدينة.



