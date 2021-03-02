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محافظات

محافـظ المنوفية يتابع أعمال رصف عدد من شوارع حي غرب شبين الكوم

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:45 م
صدى البلد
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مروة فاضل
تفقد ظهر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال رصف عدد من شوارع حى غرب مدينة شبين الكوم ضمن البروتوكول الموقع بين المحافظة والهيئة العامة للطرق والكباري.

 يأتي هذا في  إطار  جوالات محافظ المنوفية لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال قطاع الطرق والوقوف على نسب التنفيذ علي أرض الواقع وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، رافقه نائبه  محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام ورئيس حي غرب.

حيث تفقد المحافظ أعمال الرصف بشارع الخليفة المتفرع من شارع طلعت حرب وكذا تفقد أعمال الرصف بشارع عمر بن العزيز وشارع أبو النبايل المتفرعين من شارع الأمين بحي غرب شبين الكوم بطول (500) متر وبتكلفة إجمالية تقدر بـ (مليون و200 ألف جنيه ) ضمن الخطة الاستثمارية لرصف الطرق بالمحافظة لهذا العام 2021.

 وقد تابع محافظ المنوفية الموقف الحالي للأعمال ونسب التنفيذ وكذا إزالة كافة المعوقات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المقررة ، مشددًا على رئيس حي غرب بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للطرق والكباري لاستكمال أعمال الرصف للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

وأكد محافظ المنوفية حرصه علي رفع كفاءة البنية التحتية بمختلف القطاعات الحيوية ومنها قطاع الطرق بدائرة المحافظة ، مشيرًا إلي أن هناك طفرة كبير ة تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية وذلك كون قطاع الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة باعتبارها أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.
محافـظ المنوفية يتابع أعمال رصف عدد من شوارع حي غرب شبين الكوم
محافـظ المنوفية يتابع أعمال رصف عدد من شوارع حي غرب شبين الكوم
محافـظ المنوفية يتابع أعمال رصف عدد من شوارع حي غرب شبين الكوم
محافـظ المنوفية يتابع أعمال رصف عدد من شوارع حي غرب شبين الكوم
محافـظ المنوفية يتابع أعمال رصف عدد من شوارع حي غرب شبين الكوم
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