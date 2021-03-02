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حوادث

شاب يحاول الانتحار بسبب تفرقة والده بينه وبين أشقائه في توزيع الميراث بالدقهلية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:06 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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همت الحسينى
أقدم شاب على الانتحار بتناول مادة سامه، بقرية السبخاوية التابعة لمركز الستامونى بمحافظة الدقهلية، لمروره بأزمة نفسية لتمييز والده لأشقائه فى توزيع الميراث.

وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة الستاموني  من مستشفي شربين  العام بوصول رمضان السيد عبد الجليل 22عاما "مزارع" ومقيم بقرية السبخاوية  التابعه للمركز في حالة إعياء شديدة نتيجة تناول مادة سامة.

وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ وسؤاله أقر المصاب بتناولة مادة سامة "حبوب حفظ الغله" مما أحدث إصابته وعلل ذلك بمروره بحالة نفسية سيئة علي خلفية تميز والده بينه وبين أشقائه في توزيع الأرض ملكه"الإرث" ولم يتهم أحد في التسبب في ذلك.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ٥٠٩ لسنة ٢٠٢١ اداري مركز شرطة الستاموني وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
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