إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتى ميكروباص ونقل على طريق أجا ميت غمر

اصيب ٣ أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة نقل على طريق أجا ميت غمر أمام قرية ميت يعيش التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية





وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق ( أجا/ ميث غمر) أمام قرية" ميت يعيش" دائرة مركز ميت غمر .





وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص تبين أن طرفى الحادث كلا من السيارة رقم د س ع ٦٩٤٨ ميكروباص قيادة على طه محمد ٥٢ عاما سائق، ومقيم قرية" ميت تمامة" دائرة مركز منية النصر باتجاه ميت غمر و السيارة رقم ( م ط ب ١٧٥٣ نقل) قيادة محمد رشاد محمد الحفناوى ٤٠ عاما سائق ومقيم شبين الكوم بالمنوفية، بذات الاتجاه كما تبين ان سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الاولى مما أدى الى اصطدامه بالسيارة الثانية من الخلف حال تخطيه أحد المطبات الصناعية بالطريق.





واسفر الحادث عن اصابة قائد السيارة الأولى بجرح قطعى بالجبهة واشتباه بكسر بالساعد الأيسر ومرافقتاه كلا من فرحة التميمى محمد أبو المعاطى، ٦١ عاما رية منزل، ومقيمة منطقة " حدائق القبة " بالقاهرة، باشتياه بكسر بعظمة الأنف والضلوع و فاطمة جبر الحديدى العجمى ٦٣ عاما ربة منزل ومقيمة بندر منية النصر، بإشتباه كسر بالفخذ الأيسر وجرح فطعى بالشفة العليا وتم نقلهما الى مستشفى ميث غمر العام.



