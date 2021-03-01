لخلاف على البيع.. إصابة بائع فاكهة طعنا على يد زميله بالمنصورة

أصيب بائع فاكهة بإصابات خطيرة على يد زميلة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بعد أن انهال عليه طعنا بسلاح أبيض بسبب الخلاف على بيع الفاكهة.





وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود إشارة إلى مأمور مركز شرطة أول المنصورة، من مستشفى المنصورة الدولى بوصول أحمد السيد محمود أحمد 33 عاما فكهانى ومقيم بشارع محمد فتحى دائرة القسم مصاب بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليمنى ادعاء تعدى.





وبانتقال ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبسؤال المجنى عليه، اتهم محمود السيد محمد 32 عاما فكهانى ومقيم بذات العنوان بالتعدى عليه وضربه بآلة حادة "سكين" بسبب الخلاف على بيع الفاكهة.





وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وبارشاده تم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3516 لسنة 2021 جنح قسم شرطة أول المنصورة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات بالحادث.