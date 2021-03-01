ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

لخلاف على البيع.. إصابة بائع فاكهة طعنا على يد زميله بالمنصورة

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:18 م
ضبط متهم
ضبط متهم
Advertisements
همت الحسينى
أصيب بائع فاكهة بإصابات خطيرة على يد زميلة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بعد أن انهال عليه طعنا بسلاح أبيض بسبب الخلاف على بيع الفاكهة. 

وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود إشارة إلى مأمور مركز شرطة أول المنصورة، من مستشفى المنصورة الدولى بوصول أحمد السيد محمود أحمد 33 عاما فكهانى ومقيم بشارع محمد فتحى دائرة القسم مصاب بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليمنى ادعاء تعدى.

وبانتقال ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبسؤال المجنى عليه، اتهم محمود السيد محمد 32 عاما فكهانى ومقيم بذات العنوان بالتعدى عليه وضربه بآلة حادة "سكين" بسبب الخلاف على بيع الفاكهة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وبارشاده تم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3516 لسنة 2021 جنح قسم شرطة أول المنصورة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات بالحادث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جزار يطعن جاره بسبب خلافات الجيرة فى الدقهلية

فاكهاني يمزق جسد زميله بمطواة بقرية دميرة بطلخا فى الدقهلية

جزار يعتدي على صاحب محل دواجن بالمنصورة لخلافات جيرة بينهما

إصابة منجد على يد شقيقه بطعنه نافذه بالظهر لخلافات بينهم بإحدى قرى مركز المنصورة

إصابة شخص بجرح نافذ بالصدر على يد آخرين تدخلا لفض مشادة بين شقيقين

الهزار القاتل.. مقتل مبيض محارة على يد زميله داخل مسجد بالدقهلية

ترشيحاتنا

حصص تعليمية للصفوف من 4 ابتدائي حتى 3 ثانوي على منصة البث المباشر

أمريكا: التعاون مع السعودية مستمر.. ونواصل دعمها للدفاع عن أراضيها

مشروبات تقضي على ألم التهاب واحتقان الحلق

السعودية: ولي العهد قبل بشجاعة المسئولية الأخلاقية عن مقتل خاشقجي

عروس في ورطة.. زوجها وحبيبها السابق في قاعة الزفاف

غير مؤكدة .. أسعار جديدة لـ BMW تثير غضب رواد السوشيال ميديا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الصعب خداعه.. 8 صفات مذهلة يتميز بها مواليد شهر مارس

غير مؤكدة .. أسعار جديدة لـ BMW تثير غضب رواد السوشيال ميديا

تعرفي على الفوائد الصحية لعمل الدلكة