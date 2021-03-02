حائز على أربع جوائز دولية .. عرض فيلم الفرقة 3 مارس

يُعرض الفيلم الوثائقي الفرقة للمخرج الباقر جعفر على منصة بسيطة لايف ابتداءً من الأربعاء 3 مارس الساعة 7 مساءً (+1 غرينتش)، وسيظل الفيلم متاحًا بعد عرضه الأول لمدة أربعة أشهر حتى يوم 2 يوليو.

موقع بسيطة لايف هو مساحة أو مسرح افتراضي ومنصة مُدرة للدخل، تربط المبدعين والفنانين والمنشآت والمسارح بجمهورهم افتراضيًا وعالميًا.

كان الفرقة قد فاز بأربعة جوائز دولية وهي جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل مخرج عمل أول في مهرجان السينما للجميع، جائزة معهد العالم العربي لأفضل فيلم وثائقي طويل من مهرجان السينما العربية بباريس، جائزة ريشة لأفضل فيلم وثائقي طويل في مهرجان كرامة لحقوق الإنسان بالأردن وتنويه خاص من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بالجزائر. كما شارك في مهرجان كرامة لحقوق الإنسان ببيروت، ومهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية.

الفرقة سيناريو وإخراج الباقر جعفر وتتولى توزيعه في العالم العربي شركة MAD Solutions، ويحكي قصة فرقة حلم، وهي عبارة عن 6 أفراد يعزفون الموسيقى الصوفية في العراق، مشكلتهم الأساسية هي عدم القدرة على إقامة حفل غنائي في مدينتهم؛ الصدر، حيث عزف الموسيقى محرم وقد يؤدي إلى قتلهم. طوال 67 دقيقة تتابع كاميرا المخرج الباقر جعفر أفراد الفرقة، ويتحدث معهم عن واقعهم، أحلامهم وأمنياتهم.

الباقر جعفر مخرج عراقي شاب، درس صناعة السينما في المركز العراقي للفيلم المستقل منذ عام ٢٠٠٩، وشارك في ورش سينمائية داخل وخارج بغداد، درس من خلالها كتابة السيناريو، الإخراج، المونتاج وإدارة الإنتاج. صنع جعفر أفلامًا قصيرة وثائقية هي رفعة علم وغربة الغجر والفيلم التجريبي عدسة ٥٠ ملم، ويعتبر الفرقة هو أول أفلامه الوثائقية الطويلة.