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الإسكان: الممشى النيلي بأسوان سيساهم في الترويج للسياحة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:23 م
وزير الإسكان
وزير الإسكان
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البهي عمرو
قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن مشروع الممشى النيلي في أسوان الجديدة سيضم العديد من الأنشطة وسيساهم في الترويج للسياحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن الممشى النيل طوله 6 آلاف متر.

ولفت إلى أن الممشي سيكون إضافة لـ المواطنين فى أسوان، وسيكون مخصص لـ الحفلات وسيكون به مطاعم.

وأشار إلى أن المشروع مقسم لـ جزئين الأول بطول 4 كيلو و 200 متر جنوبًا و الثانى 1300 متر جنوب، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بـ نسبة 100%، وتم الوصول لـ 80% من المرحلة الثانية.
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