الإسكان: الممشى النيلي بأسوان سيساهم في الترويج للسياحة

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن مشروع الممشى النيلي في أسوان الجديدة سيضم العديد من الأنشطة وسيساهم في الترويج للسياحة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن الممشى النيل طوله 6 آلاف متر.
ولفت إلى أن الممشي سيكون إضافة لـ المواطنين فى أسوان، وسيكون مخصص لـ الحفلات وسيكون به مطاعم.
وأشار إلى أن المشروع مقسم لـ جزئين الأول بطول 4 كيلو و 200 متر جنوبًا و الثانى 1300 متر جنوب، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بـ نسبة 100%، وتم الوصول لـ 80% من المرحلة الثانية.