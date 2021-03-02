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تعليم

بحث أوجه التعاون المشترك بين مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة و القومى للمرأة بالدقهلية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:53 م
صدى البلد
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همت الحسينى
استقبلت الدكتورة سماح خميس مدير مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة والدكتورة ايمان احمد ابو الفضل نائب مدير المركز اايوم الثلاثاء  الدكتورة أمينه شلبى  مقرر  المجلس القومى للمرأة فرع الدقهلية  والدكتورة سحر الدكرورى عضو المجلس  لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

 كما جرى بحث سبل التعاون حيث تختص بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة  وذويهم  باعتبارهم جزء لا يتجزأ  من المجتمع والذى سوف يكون له أكبر الأثر فى المساهمة فى جذب المؤسسات المجتمعية المختلفة نحو تقديم الحلول المختلفة لهذه القضايا.

وخاصة التى تتعلق بالأمهات والاسرة  المعيلة لأشخاص  من ذوى الإعاقات المختلفة (  البصرية - الحركية - السمعية - التوحد  والاعاقات البينية المختلفة  )  فى ضوء اهتمام الدولة وقيادتها  السياسية بقضايا المرأة والطفل.


بحث أوجه التعاون المشترك بين مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة و القومى للمرأة بالدقهلية
بحث أوجه التعاون المشترك بين مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة و القومى للمرأة بالدقهلية
بحث أوجه التعاون المشترك بين مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة و القومى للمرأة بالدقهلية
بحث أوجه التعاون المشترك بين مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة و القومى للمرأة بالدقهلية
بحث أوجه التعاون المشترك بين مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة و القومى للمرأة بالدقهلية
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