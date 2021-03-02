انقلب بيهم الميكروباص بعد الامتحان.. إصابة 13 طالبا بالدقهلية

اصيب ١٣ طالبا بإصابات مختلفه اثر انقلاب ميكروباص كان يقلهم اثناء عودتهم من الامتحانات بترعة كوم الدربى على طريق تلبانه/شاوة أمام قرية تلبانة التابعه لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية





وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة عن ادارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة اجرة " ميكروباص " بمياه ترعة" كوم الدربي " الموازية لطريق ( تلبانه / شاوة ) امام قرية " تلبانه " دائرة المركز .





وبانتقال الضباط وقوات الانقاذ النهري الى مكان البلاغ تم استخراج السيارة و " ١٣ " من مستقليها بمعرفة قوات الانقاذ النهري والاهالي وجميعهم طلبة بالمعهد الديني الثانوي الازهري بقرية " تلبائة " متوجهين لمحال اقامتهم عقب ادائهم الامتحانات.





وبالفحص تبين انه حال سير السيارة رقم (د ع أ ٩٦٤٥ أجرة) قيادة رفاعي رفاعي عبد السلام ٣٣ عاما سائق، ومقيم قرية تلبانة دائرة مركز المنصورة باتجاه شاوة وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيده حال مفاداته احدي السيارات بالاتجاه المقابل مما أدي الي انحرافه وانقلابه بمياه الترعة المشار اليها ونجم عن ذلك اصابة مستقلي السيارة بكدمات وسحجات وانصراف ٩ طلاب من المكان وتحويل ٤ آخرين الي مستشفي المنصورة الدولي وجميعهم يقيمون قرية " شاوة " دائرة مركز المنصورة .





وبسؤال قائد السيارة والمصابين ايدوا ذات المضمون واتهم المصابين قائد السيارة بالتسبب في الحادث و لم يؤثر ذلك علي سير الحركة المرورية بالمكان وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٧٢٤ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز شرطة المنصورة ، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.