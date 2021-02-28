ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. صحة القليوبية توزع شيكولاته على الأطفال.. صور

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:26 م
حملة التطعيم ضد شلل
حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
Advertisements
إبراهيم الهوارى
قامت ممرضات المركز الطبى بمديرية الصحة بمحافظة القليوبية بتوزيع الشكيولاته والحلويات على الأطفال خلال دشين فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.


وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد دشن اليوم الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمركز الطبي بمدينة بنها بحضور الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها والتي ستبدأ فعاليتها اعتبارا من اليوم الأحد الموافق  28 فبراير وعلي مدار أربعة ايام لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم حتي  5 سنوات وذلك للحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة الصحية للأطفال.

أضاف المحافظ أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ولتحقيق المستهدف منها. 

أشار إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى كل مكان داخل المحافظة.

من جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة توافر المستلزمات اللازمة للحملة، وتوزيع الطعوم، ووضع خطة عمل للفرق الطبية الثابتة، والفرق المتحركة، واطلاق الحملات الدعائية للحملة، ولصق البوسترات والبنرات، بما يساهم في تحقيق أهداف الحملة، ووصول الخدمة لجميع الأطفال المستهدفين، والقضاء علي شلل الأطفال نهائيا.

أوضح أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف تطعيم 1116088 طفلا وطفلة على مستوى المحافظة، من عمر يوم وحتى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين، مشيرًا إلى أنه تم  تدريب 2291 فريقا طبيا للقيام بتنفيذ الحملة منهم ٣٥٣ فريقا ثابتا بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، و١٩٣٨ فريقا متحركا من شقة إلى شقة ، لافتا إلى أنه تم التشديد على جميع الفرق بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل.
حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. صحة القليوبية توزع شيكولاته على الأطفال.. صور
حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. صحة القليوبية توزع شيكولاته على الأطفال.. صور
حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. صحة القليوبية توزع شيكولاته على الأطفال.. صور
حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. صحة القليوبية توزع شيكولاته على الأطفال.. صور
حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. صحة القليوبية توزع شيكولاته على الأطفال.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الشرقية تستعد لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال الأحد المقبل

مات أثناء تأدية عمله.. وكيل الصحة بالشرقية يشارك في جنازة مراقب صحي

قبل انطلاق الحملة.. صحة الإسماعيلية تؤكد عدم وجود آثار جانبية لتطعيم شلل الأطفال

لمدة 4 أيام.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالجيزة غدا

اليوم .. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمراكز القليوبية

اليوم.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بجميع المحافظات| فيديو

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يأمر بسرعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

فرق الطموح.. تألق مصطفى محمد يفتح النار على رمضان صبحي

إصابة أحمد عيد عبد الملك بفيروس كورونا

مدير فني مصري بنكهة أوروبية.. علاء عبد العال يسقط أمام البنك الأهلي في أول هزيمة مع أسوان

جراحة جديدة .. تطورات في الحالة الصحية لـ حورية فرغلي

كلمات مؤثرة.. أول تعليق من ابنة يوسف شعبان بعد رحيله بـ كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود عبد المغني في ضيافة صدى البلد.. صور

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد

تعرف على همر بيك آب الكهربائية بالكامل من GMC .. صور وفيديو