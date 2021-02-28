حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. صحة القليوبية توزع شيكولاته على الأطفال.. صور

قامت ممرضات المركز الطبى بمديرية الصحة بمحافظة القليوبية بتوزيع الشكيولاته والحلويات على الأطفال خلال دشين فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.









وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد دشن اليوم الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمركز الطبي بمدينة بنها بحضور الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها والتي ستبدأ فعاليتها اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 28 فبراير وعلي مدار أربعة ايام لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم حتي 5 سنوات وذلك للحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة الصحية للأطفال.





أضاف المحافظ أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ولتحقيق المستهدف منها.





أشار إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى كل مكان داخل المحافظة.





من جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة توافر المستلزمات اللازمة للحملة، وتوزيع الطعوم، ووضع خطة عمل للفرق الطبية الثابتة، والفرق المتحركة، واطلاق الحملات الدعائية للحملة، ولصق البوسترات والبنرات، بما يساهم في تحقيق أهداف الحملة، ووصول الخدمة لجميع الأطفال المستهدفين، والقضاء علي شلل الأطفال نهائيا.





أوضح أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف تطعيم 1116088 طفلا وطفلة على مستوى المحافظة، من عمر يوم وحتى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين، مشيرًا إلى أنه تم تدريب 2291 فريقا طبيا للقيام بتنفيذ الحملة منهم ٣٥٣ فريقا ثابتا بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، و١٩٣٨ فريقا متحركا من شقة إلى شقة ، لافتا إلى أنه تم التشديد على جميع الفرق بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل.