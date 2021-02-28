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محافظات

محطة مياه القناطر الخيرية تجتاز اختبارات تجديد شهادة التنمية الفنية المستدامة.. صور

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:41 م
محطة مياه القناطر
محطة مياه القناطر الخيرية
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إبراهيم الهوارى
أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس اداره شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية ،عن حصول محطة مياه القناطر الخيريه المرشحه على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة «TSM» للمرة الثالثة ، والتي يتم تجديدها كل عامين حفاظا على الأصول وزيادة كفاءة الإنتاج، وذلك بعد استيفاء المحطة لمتطلبات الشهادة واعتمادها من الجهة المانحة.

وأكد مجاهد، على أهمية اتباع الإجراءات القياسية في تشغيل وصيانة الشبكات والمحطات لضمان استدامة وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظه القليوبية.

وأضاف أن تلك الشهادة تمنح طبقا للمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، و المراقبة و ضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة و الصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة فى مدى تقييم أداء العاملين و الاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.

من جانبه أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه لا تهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع ولن يسمح بأي شيء يعوق الحركة المرورية، أو يتضرر منه المواطن محذرا من أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام سواء بإشغال أو تشويه.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي شنها المحافظ  برفقة خالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر وضباط شرطة المرافق وإدارة الإشغالات وذلك لتطهير شوارع مدينة شبين القناطر من الإشغالات والباعة الجائلين وظاهرة الافتراش بالشارع العام.

وتمكنت الحملة من إزالة العديد من إشغالات الباعة الجائلين، التي كانت تتسبب في غلق الشارع أمام حركة المارة والسيارات، كما تم ضبط العديد من عربات الكارو، وتحرير محاضر لأصحابها، إضافة إلى إزالة عشرات الأكشاك المخالفة المقامة من دون ترخيص حيث تم تحرير 10 محاضر مخالفة.

ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والغلق في المواعيد المحددة وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ولن يتم التهاون في أي مخالفة، مؤكدا أن الحملة جاءت استجابة لشكاوى المواطنين من انتشار الباعة والأكشاك المخالفة حيث شنت المحافظة الحملة بشكل فوري للحفاظ على السيولة المرورية وتحقيق الانضباط داخل شوارع المدينة تزامنا مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
محطة مياه القناطر الخيرية تجتاز اختبارات تجديد شهادة التنمية الفنية المستدامة.. صور
محطة مياه القناطر الخيرية تجتاز اختبارات تجديد شهادة التنمية الفنية المستدامة.. صور
محطة مياه القناطر الخيرية تجتاز اختبارات تجديد شهادة التنمية الفنية المستدامة.. صور
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