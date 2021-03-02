مواطنة تستغيث بعد وفاة والدتها بتسمم الدم في أحد مستشفيات الإسكندرية

ناشدت مواطنة تدعى "جيهان عبد العزيز" المقيمة بمحافظة الإسكندرية، في رسالة لخدمة القراء لموقع صدى البلد، مطالبة المسؤولين بإرجاع حق والدتها، بعد وفاتها بتسمم بالدم، نتيجة أهمال طبي من احدى مستشفيات الاسكندرية.

وذكرت في رسالتها: "انا ولدتي اتوفت يوم 31 /١ كانت محجوزه في مستشفى للتأمين الصحي في قسم الاوعية الدموية، وتوفت بسبب تسمم في الدم بعد إهمال من التمريض والدكاترة هناك وعدم اخذ العلاج المناسب لها، وإدارة المستشفى اخرجونا من هناك لعدم وجود مرافقين".

وتابعت: "انا والدتي حالتها كان لازم لها مرافق وجلست لمده يومين لوحدها في المستشفى وترتب على هذا ان جلها جفاف وغرغرينا ودخلها في غيبوبة لمده ثلاث ايام"

وأوضحت أن: "الرد على شكواها المقدمة جاء بأن والدتها توفيت بفيروس كورونا، وده كلام غير صحيح اطلاقا وانا معي أوراق وصور تثبت كلامي هذا"

وتناشد المسؤؤلين بارجاع حق والدتها، والنظر في أمر المستشفى، ومحاولة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها.

وللتواصل مع مقدمة الرسالة من خلال الرقم: 01211366226

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