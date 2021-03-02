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بين الناس

مواطنة تستغيث بعد وفاة والدتها بتسمم الدم في أحد مستشفيات الإسكندرية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:26 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

ناشدت مواطنة تدعى "جيهان عبد العزيز" المقيمة بمحافظة الإسكندرية، في رسالة لخدمة القراء لموقع صدى البلد، مطالبة المسؤولين بإرجاع حق والدتها، بعد وفاتها بتسمم بالدم، نتيجة أهمال طبي من احدى مستشفيات الاسكندرية. 

 

وذكرت في رسالتها: "انا ولدتي اتوفت يوم 31 /١ كانت محجوزه في مستشفى للتأمين الصحي في قسم الاوعية الدموية، وتوفت بسبب تسمم في الدم بعد إهمال من التمريض والدكاترة هناك وعدم اخذ العلاج المناسب لها، وإدارة المستشفى اخرجونا من هناك لعدم وجود مرافقين".

 

وتابعت: "انا والدتي حالتها كان لازم لها مرافق وجلست لمده يومين لوحدها في المستشفى وترتب على هذا ان جلها جفاف وغرغرينا ودخلها في غيبوبة لمده ثلاث ايام" 

 

وأوضحت أن: "الرد على شكواها المقدمة جاء بأن والدتها توفيت بفيروس كورونا، وده كلام غير صحيح اطلاقا وانا معي أوراق وصور تثبت كلامي هذا"

 

وتناشد المسؤؤلين بارجاع حق والدتها، والنظر في أمر المستشفى، ومحاولة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها.

 

وللتواصل مع مقدمة الرسالة من خلال الرقم: 01211366226

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.  

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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