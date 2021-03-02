ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

"هو نفس الشوق".. أنغام تشوق جمهورها لأغنيتها القادمة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:35 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة أنغام، صورة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ظهرت بها بإطلالة مميزة وظهرت وهي ترتدي فستانا أحمرمميزا.

وعلقت أنغام على الصورة قائلة:"هو نفس الشوق.. قريبًا".

وأحيت النجمة أنغام ، حفلًا غنائيا جماهيريا كبيرا مساء أمس بمدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية، وذلك على مسرح نادي "الجوهرة"، بمصاحبة المايسترو هاني فرحات وفرقته الموسيقية.

ومن المقرر أن تغني أنغام باقة من ألمع أغانيها، وخاصة الخليجية.

وكانت أنغام قد أحيت حفلًا فى أول أيام عيد الفطر الماضي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وقدمت خلاله أجمل أغنياتها ما بين المصري والخليجي، منها: "هتقول لربنا ايه، سيدى وصالك، اكتبلك تعهد، ياريتك فاهمنى، نسياك، وشاركها في الحفل المطرب رابح صقر بقيادة المايسترو هاني فرحات".

يذكر أن أنغام تستعد في الفترة المقبلة لوضع اللمسات المبدئية لألبومها الجديد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 63 ألف ريال .. مواصفات و أسعار كيا سيراتو 2021 بالسعودية.. صور

طريقة عمل المقلوبة .. خطوة بخطوة

بعد وصولها مصر .. أسعار فئات هيونداي توسان الشكل الجديد والجيل السابق موديلات 2021