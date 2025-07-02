مجدي عبد الغني: الهلال فاجأني أمام مانشستر سيتي

أكد مجدي عبد الغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن فريق الهلال السعودي قدّم أداءً قويًا ومفاجئًا خلال مباراته أمام مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أن الروح القتالية والعناصر السعودية هي سر تميز الفريق.

وقال عبد الغني، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر قناة MBC مصر 2، إنه كان يشعر أن الهلال سيخوض مباراة قوية أمام مانشستر سيتي، لكن المفاجأة كانت جميلة جدًا".

وأضاف أن الهلال يتحصن بعدد من اللاعبين السعوديين المميزين، والروح القتالية كانت واضحة في أدائهم.

وتحدث عبد الغني عن السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع الهلال، قائلاً: "كوليبالي لاعب كبير ويقدم بطولة ممتازة جدًا حتى الآن، وأنه يتعجب من التفكير في الاستغناء عنه الموسم الماضي، لأنه طبيعي جدًا أن يتذبذب مستوى أي لاعب في بعض الفترات.