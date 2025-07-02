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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نوال الزغبي تغازل جمهورها المصري وتطرح 3 أغنيات جديدة قريبًا

نوال الزغبي
نوال الزغبي
قسم الفن

أثبتت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، مرة أخرى قدرتها الفائقة على التنوع والتجدد، من خلال طرح أغنيات البومها الجديد "يا مشاعر" والتي تتنوع أغنياته ما بين اللهجة المصرية واللبنانية، فهو يمثل عودة قوية للنجمة نوال الزغبي إلى الأغنية المصرية التي اعتادت أن تغازل جمهورها المصري بأغنيات تتسم بالطابع الرومانسي.

غازلت النجمة نوال الزغبي جمهورها المصري بأغنيتين باللهجة المصرية مع كبار الشعراء والملحنين ضمن أغنيات البومها الجديد "يا مشاعر" والتى طرحتهما عبر قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، هما "ماضي وفات"، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، ميكس وماستر ماهر صلاح، أما الأغنية الثانية فجاءت بعنوان "أجي بالدلع"، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، ومكس وماستر أمين نبيل.

وتستكمل نوال الزغبي مفاجآتها للجمهور المصري، حيث تستعد لطرح 3 أغنيات باللهجة المصرية خلال شهري يوليو الجارى وأغسطس المقبل، وستحمل هذه الأغاني مفاجآت مميزة لجمهورها الذى يحرص على متابعة أعمالها والإستماع لأغنياتها، وذلك لصوتها الدافئ وإحساسها العالي فضلاً عن حضورها المتجدد وبصمتها الخاصة على التطور الموسيقي العصري.

تتميز أغاني البوم "يا مشاعر" بالتنوع بين الطابع الرومانسي والإيقاعي، ما عكس ذكاء نوال الزغبي في اختيار أعمال تناسب ذوق الجمهور المصري خصوصًا، والعربي عمومًا، كما جاء التعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين المصريين ليضيف ثقلًا خاصًا على هذا العمل، ويؤكد شغف نوال بالموسيقى المصرية التي لطالما قدّمت عبرها أهم نجاحاتها.

وكانت النجمة نوال الزغبي طرحت الأغنية الرئيسية للالبوم "يا مشاعر" التى تحمل اسمه، وهي من كلمات أحمد عصام، ألحان الشاب سامر، توزيع وميكس وماستر عمر صباغ، واستخدمت نوال الزغبي خلال الفيديو كليب الخاص بالأغنية تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهى خطوة جريئة تعكس انفتاحها على التكنولوجيا وتأُثيرها على صناعة الأغنية.

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