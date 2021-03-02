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حوادث

للحصول على وحدات سكنية حكومية .. سقوط مزور اختام فواتير الكهرباء بالمناطق العشوائية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:50 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عاطل - مُقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال تزوير وتقليد الأختام الحكومية المزورة الخاصة بفواتير سداد الكهرباء بأسماء مواطنين غير مقيمين بالمناطق العشوائية التى قامت الدولة بإزالتها بغرض الإستفادة من إثبات إقامتهم بتلك المناطق للحصول على وحدات سكنية حكومية.

كما عُثر بحوزته على (إقرارات إستلام وحدة سكنية خالية البيانات – شهادة دراسية تفيد حصوله على بكالوريوس "مزورة بالكامل" – مبلغ مالى – هاتف محمول – جهاز حاسب آلى بمشتملاته بفحصه تبين "إحتوائه على صور من المستندات المضبوطة") وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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