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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الصحة: 3.7 مليون طلب علاج على نفقة الدولة سنويا

خلال اجتماع لجنة
خلال اجتماع لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب

أكد الدكتور محمد زيدان مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أن هناك  عدد من التحديات أبرزها تغير أسعار الأدوية والمستلزمات بالشراء الموحد، عدم تعديل بعض أسعار الأكواد منذ فترة،  تغيير سعر الصرف، زيادة أعداد المرضى، زيادة المديونيات المرحلة من سنوات سابقة، و عدم زيادة الموازنة بنفس نسب الزيادة والمتغيرات.

 

وتابع زيدان:" يوجد 3.7 مليون طلب علاج على نفقة الدولة سنويا، وبلغت قيمة المبالغ المدرجة  7.5 مليار جنيه في 23/24  ومطلوب 6 مليار جنيه لسداد التزمات ومديونيات سابقة، خاصة بعد التحديات الكبيرة، فعلى سبيل المثال يبلغ علاج الفشل الكلوى 3.7 مليار جنيه.

 

وعقب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:" مجلس النواب أوصى بزيادة المخصصات العام الماضى للعلاج على نفقة الدولة 2.5 مليار جنيه بالاتفاق مع الحكومة ما مصير هذه التوصية من التنفيذ؟."

 

وعقب ممثل وزارة المالية:"  الوزارة دبرت 1.1 مليار جنيه بالاتفاق مع وزارة الصحة، وتم اعتماد مخصصات بقيمة  9 مليار جنيه فى موازنة عام 24/25"

وانتقد ياسر عمر قائلا:" المجلس طالب زيادة الاعتمادات بقيمة 2.5 مليار جنيه والمالية وفرت 1.1 مليار جنيه فقط أين الباقى؟، والاعتمادات المالية للعام المالى الجديد غير كافية، وهل يوجد مبالغ لدى الشراء الموحد لم يتم توريد مستلزمات بها للعلاج على نفقة الدولة؟".


وطالب عمر،  زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة للعام المالي 2024/2025 بقيمة  5 مليار جنيه.

محمد زيدان الشراء الموحد ياسر عمر وزارة المالية وزارة الصحة

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