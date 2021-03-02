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رياضة

كرواتيا تحسم ذهبية الرجال وإسبانيا السيدات في كأس العالم للرماية خرطوش

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:20 م
صدى البلد
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ريهام بكير
حسم لاعب المنتخب الكرواتي انتوني جلاسنوفيتش، ذهبية منافسات الفردي لفئة التراب، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للرماية خرطوش اسكيت وتراب، المقامة في مصر خلال الفترة من 22 فبراير حتي 4 مارس الجاري.

وجاء في المركز الثاني بالمنافسات الاسباني خوان جارسيا، وفي المركز الثالث جاء الاسباني الآخر البرتو فيرنانديز.

وفي منافسات السيدات حسمت الإسبانية فاتيما جالفيز، ذهبية منافسات الفردي، بعد أداء قوي خلال اليوم.

وأتت اللاعبة الروسية داريا سامينوفا، في المركز الثاني، بينما حسمت الروسية الأخري اكترينا سيبتونا، برونزية منافسات السيدات.

وتستكمل غدا الأربعاء منافسات التراب لفئة المختلط، على أن تنتهي منافسات البطولة يوم الخميس المقبل بمواجهات الفرق.

الجدير بالذكر أنه يشارك في بطولة كأس العالم للرماية دول "الأرجنتين، أرمينيا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، أسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان،  لوكسمبرج، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الإمارات، أوكرانيا، ومصر الدولة المستضيفة".
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