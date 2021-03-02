ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

"مايكروسوفت" تطلق خاصية Teams Connect لمشاركة المعلومات على منصة الاتصالات "تيمز"

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:00 م
مايكروسوفت تطلق خاصية
"مايكروسوفت" تطلق خاصية Teams Connect
Advertisements
أ ش أ
أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات في العالم، أنها سوف تطلق خاصية جديدة في وقت لاحق من العام الجاري، لمشاركة المعلومات في منصة "مايكروسوفت تيمز" (Microsoft Teams).

وتختلف الخاصية الجديدة، التي تدعى "تيمز كونيكت" (Teams Connect) - وفق ما أورده موقع (زد دي نت) الإلكتروني التقني عن خاصية "تيمز جيست أكسيس" (Teams Guest Access)، في أن الأخيرة تمكن المستخدم من إضافة مستخدم خارجي إلى بيئة منصة "تيمز" الخاصة به.

أما باستخدام قنوات "تيمز كونيكت" فيمكن لمؤسسات متعددة مشاركة قناة واحدة يمكن لجميع الأعضاء الوصول إليها، ما يجعلها مناسبة أكثر في المواقف التي تتعاون فيها مؤسسات متعددة معا في مشروع معين.

وأعلنت الشركة الأمريكية أن منصة "تيمز" ستدعم التشفير من طرف إلى طرف للمكالمات الفردية، إلى جانب الإعلان عن إمكانية تنظيم ندوات عبر الإنترنت تضم نحو 1000 شخص عبر المنصة، إذ سيتمكن المشاركون في هذه الندوات من استخدام الخصائص التي تتيحها المنصة فيما يتعلق بمشاركة المعلومات والملفات.

يشار إلى أن "مايكروسوفت تيمز"، هي منصة ذات نظام أساسي موحد للاتصال والتعاون يجمع بين المحادثات واجتماعات الفيديو وتخزين الملفات وتكامل التطبيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بكرة ديجيتال.. مبادرة قومية لتنمية القدرات الرقمية لشباب المحافظات

6 من أفضل تطبيقات مكالمات الفيديو المجانية في 2020

كيفية إجراء مكالمات فيديو مجانية باستخدام تطبيق Teams؟

مايكروسوفت تشرح كيفية إدارة التعلم الإلكتروني وآليات إلقاء المحاضرات بالجامعات

افتتاح أعمال التطوير مركز بيانات شبكة معلومات جامعة الفيوم بتكلفة 20 مليون جنيه

كلية التربية: تنفيذ برنامج التأهيل لغير التربويين ومعلمي المدارس الدولية

ترشيحاتنا

هاني حتحوت يكشف كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. فيديو

بسبب قانون الأحوال الشخصية .. مشادة حامية على الهواء بين ضيوف أحمد موسى| شاهد

الغندور يرد على ميدو : مش هدخل في خناقة.. والناس هتزعل لو رديت

بعد التعاقد مع حمادة صدقي.. تركي آل الشيخ يطمئن جماهير الهلال السوداني

بعد الاعتداء على مراسل البرنامج .. أحمد موسى يقدم بلاغا للنائب العام.. ويؤكد: مش هسيب حقه

رضوى الشربيني تعلن موعد صلاة الجنازة على والدتها .. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماكلارين 720S تحصل على تعزيزات جديدة بقوة 900 حصان

إصابة مصور بالذعر بعد رؤية مخلوق غريب يركض نحوه في الكاميرا .. فيديو

شاهد.. السيارة الأكثر مبيعا في السعودية .. سعر ومواصفات