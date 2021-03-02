"مايكروسوفت" تطلق خاصية Teams Connect لمشاركة المعلومات على منصة الاتصالات "تيمز"

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات في العالم، أنها سوف تطلق خاصية جديدة في وقت لاحق من العام الجاري، لمشاركة المعلومات في منصة "مايكروسوفت تيمز" (Microsoft Teams).





وتختلف الخاصية الجديدة، التي تدعى "تيمز كونيكت" (Teams Connect) - وفق ما أورده موقع (زد دي نت) الإلكتروني التقني عن خاصية "تيمز جيست أكسيس" (Teams Guest Access)، في أن الأخيرة تمكن المستخدم من إضافة مستخدم خارجي إلى بيئة منصة "تيمز" الخاصة به.





أما باستخدام قنوات "تيمز كونيكت" فيمكن لمؤسسات متعددة مشاركة قناة واحدة يمكن لجميع الأعضاء الوصول إليها، ما يجعلها مناسبة أكثر في المواقف التي تتعاون فيها مؤسسات متعددة معا في مشروع معين.





وأعلنت الشركة الأمريكية أن منصة "تيمز" ستدعم التشفير من طرف إلى طرف للمكالمات الفردية، إلى جانب الإعلان عن إمكانية تنظيم ندوات عبر الإنترنت تضم نحو 1000 شخص عبر المنصة، إذ سيتمكن المشاركون في هذه الندوات من استخدام الخصائص التي تتيحها المنصة فيما يتعلق بمشاركة المعلومات والملفات.



