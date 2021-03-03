مصرع طفلة غرقًا في ترعة بكفر الشيخ .. صور

لقيت طفلة بإحدى قرى مركز مطوبس بكفر الشيخ، أمس، الثلاثاء، مصرعها غرقًا في إحدى الترع، وتم انتشال جثتها بواسطة رجال الإنقاذ النهري.





وكان جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، قد تلقى إخطارًا يفيد غرق الطفلة "ك.م" من قرية البراجة التابعة للوحدة المحلية لقرية البصراط، وتم استخراج جثتها.





وانتقل رئيس المركز والمدينة إلى الأسرة لتقديم واجب العزاء في الطفلة المتوفاة، ومواساة الأسرة في الحادث الجلل.





وتتواصل أعمال البحث عن طفلة أخرى تدعى "ج.ح" بقرية الحصة بمركز مطوبس، تعرضت هى الأخرى للغرق في إحدى الترع، وجارٍ البحث عنها.



