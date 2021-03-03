ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عبدالرؤوف: الزمالك لا يعاني من مشاكل مقلقة.. واستمرار باتشيكو ضروري

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:49 ص
الزمالك ووادي دجلة
الزمالك ووادي دجلة
Advertisements
محمد رشاد
قال أحمد عبدالرؤوف، لاعب الزمالك السابق، إن البرتغالي جايمي باتشيكو ارتكب عدة أخطاء خلال مواجهة وادي دجلة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وأضاف أحمد عبدالرؤوف ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن باتشيكو أخطأ في عدم إيجاد بدائل بالزمالك، بعد موافقته برحيل عدد من اللاعبين على سبيل الإعارة.

كما أكد: ”باتشيكو كانت له أخطاء في المباراة، سواء على المستوى الخططي أو التبديلات، بجانب اختياره لـ عبدالله جمعة لتسديد ركلة الجزاء، رغم أنه حل بديلا ولم يبدأ المباراة منذ البداية، وكان يجب اختيار محمود علاء الذي نجح في تسجيل الكثير منها”.

وواصل: ”الزمالك يصل لمرمى المنافسين ولكنه يعاني من سوء التوفيق، وعلى الزمالك أن يبحث عن حل لتلك الأزمة، الزمالك لايعاني من مشاكل مقلقة واستمرار باتشيكو في الوقت الحالي، أمر ضروري”.

وأكمل: ”كنت أفضل استمرار عمر السعيد مع الزمالك، عن التعاقد مع مروان حمدي، ومصطفى محمد خاض أكثر من تجربة حتى أصبح في مستواه الحالي”.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماكلارين 720S تحصل على تعزيزات جديدة بقوة 900 حصان

إصابة مصور بالذعر بعد رؤية مخلوق غريب يركض نحوه في الكاميرا .. فيديو

شاهد.. السيارة الأكثر مبيعا في السعودية .. سعر ومواصفات