عبدالرؤوف: الزمالك لا يعاني من مشاكل مقلقة.. واستمرار باتشيكو ضروري

قال أحمد عبدالرؤوف، لاعب الزمالك السابق، إن البرتغالي جايمي باتشيكو ارتكب عدة أخطاء خلال مواجهة وادي دجلة التي انتهت بالتعادل السلبي.





وأضاف أحمد عبدالرؤوف ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن باتشيكو أخطأ في عدم إيجاد بدائل بالزمالك، بعد موافقته برحيل عدد من اللاعبين على سبيل الإعارة.





كما أكد: ”باتشيكو كانت له أخطاء في المباراة، سواء على المستوى الخططي أو التبديلات، بجانب اختياره لـ عبدالله جمعة لتسديد ركلة الجزاء، رغم أنه حل بديلا ولم يبدأ المباراة منذ البداية، وكان يجب اختيار محمود علاء الذي نجح في تسجيل الكثير منها”.





وواصل: ”الزمالك يصل لمرمى المنافسين ولكنه يعاني من سوء التوفيق، وعلى الزمالك أن يبحث عن حل لتلك الأزمة، الزمالك لايعاني من مشاكل مقلقة واستمرار باتشيكو في الوقت الحالي، أمر ضروري”.





وأكمل: ”كنت أفضل استمرار عمر السعيد مع الزمالك، عن التعاقد مع مروان حمدي، ومصطفى محمد خاض أكثر من تجربة حتى أصبح في مستواه الحالي”.