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توك شو

يا صباح اللي بتغني.. تعرف على صاحب الإفيه الشهير

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:32 ص
الفنان رضا إدريس
الفنان رضا إدريس
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البهي عمرو
قال الفنان رضا إدريس، إنه بدأ التمثيل من عمر 17 عامًا، موضحًا أنه قام بالتمثيل بناء على الموهبة، وليس بالصدفة. 

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أنه كان يعين فى شركات بالإسكندرية، من أجل التمثيل، وبعد ذلك تقوم الشركة بتمزيق العقد.

ولفت إلى أنه من دفعة الفنان أشرف عبد الباقي، مؤكدًا أنه قام بعمل 107 مسرحيات، كما شارك مع الفنان الراحل أحمد زكى فى فيلمين هما "الإمبراطور" و"ضد الحكومة".

وأوضح أنه شارك مع الفنان أحمد حلمى فى فيلم "أسف على الإزعاج"، وأكد أنه كان سيشارك فى فيلم "عبود على الحدود" ولكن لصغر سنه؛ لم يتم الأمر، ولكنه شارك فى فيلم "الباشا تلميذ"، مع نجوم كبار.

وتابع : كان ليا إفيهات كثيرة مستمرة حتى الآن منها "يا صباح اللى بتغني"، موضحًا أن الفنانة الراحلة صباح علقت على هذا الإفيه. 

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