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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 - 3 - 2021 .. والقنوات الناقلة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:54 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام اليوم الأربعاء، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الدوري الإنجليزي والإيطالي وكأس ملك إسبانيا. 

ويستعرض "صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بيرنلي X ليستر سيتي – الثامنة مساءً - bein sports Premium 3

شيفيلد يونايتد X أستون فيلا – الثامنة مساءً - bein sports Premium 2

كريستال بالاس X مانشستر يونايتد – العاشرة والربع مساءً - bein sports Premium 2

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ساسولو X نابولي – 7.30 مساءً - beIN Sports HD 3

فيورنتينا X روما – 9.45 مساءً - beIN Sports HD 1

ميلان X أودينيزي – 9.45 مساءً - beIN Sports HD 3

أتالانتا X كروتوني – 9.45 مساءً - beIN Sports HD 7

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ليون X رين – 8 مساءً - beIN Sports HD 2

بوردو X باريس سان جيرمان – 10 مساءً - beIN Sports HD 2

ليل X مارسيليا – 10 مساءً - beIN Sports HD 4

ستراسبورج X موناكو – 10 مساءً - beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة

إسطنبول باشاك شهير X قونيا سبور- 3 عصرًا - beIN Sports HD 1 TR

أنقرة جوجو X جالطة سراي – 6 مساءً - beIN Sports FR HD 2

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

برشلونة X إشبيلية – 10 مساءً

مواعيد مباريات كأس ألمانيا والقنوات الناقلة

لايبزيج X فولفسبورج – 9.45 مساءً
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