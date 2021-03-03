مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 - 3 - 2021 .. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الدوري الإنجليزي والإيطالي وكأس ملك إسبانيا.





ويستعرض "صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة: