معهد البترول الأمريكي: زيادة حادة في مخزونات النفط الأسبوع الماضي

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة حادة غير متوقعة الأسبوع الماضي.





وزادت مخزونات الخام بمقدار 7.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 فبراير شباط بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا قدره 928 ألف برميل.









وقال معهد البترول إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 732 ألف برميل.





وأظهرت البيانات أن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام انخفض بمقدار 1.75 مليون برميل يوميا.





وهبطت مخزونات البنزين 9.9 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 2.3 مليون برميل.





وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 9.1 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره ثلاثة ملايين برميل.





وأظهرت بيانات معهد البترول أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي زادت بمقدار 631 ألف برميل يوميا.