مخاوف بشأن استخدام الأطفال مطهرات يد تحتوي على كحول

فى ظل موسم الأمتحانات يتعرض الأطفال باستعمال الكحول التعقيم، لذلك نلقي الضوء على مخاوف بشأن مطهرات اليد التى تحتوي على الكحول للأطفال.

تحتوي معظم معقمات اليدين على نسبة 45 إلى 95٪ كحول، فيما يلي المخاطر المرتبطة باستخدام المطهر الكحولي للأطفال.

تم العثور على الأطفال لابتلاع مطهرات اليد من حين لآخر.

قد يؤدي استهلاك من 2 إلى 3 بخات من معقم اليدين عن طريق الخطأ إلى تسمم الكحول لدى الأطفال.

إذا لم تتم مراقبته ، يمكن أن يبطئ التنفس ويخفض معدل ضربات القلب.

الاستخدام المفرط للمطهرات يمكن أن يزيل الزيوت الطبيعية للبشرة ويسبب جفاف الجلد وتشققه.

يمكن أن يكون الجلد المتشقق بمثابة نقطة دخول للجراثيم.

تعتبر المطهرات من مخاطر الحريق المحتملة بسبب احتوائها على نسبة عالية من الكحول. قم دائمًا بتنظيف أي مطهر مسكوب على الفور ، ولا تقم بتخزينه بالقرب من مصادر الحريق. عدم تشجيع الأطفال على استخدام المطهرات بدون إشراف.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.