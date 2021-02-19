ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجوز ضرب الطفل العنيد؟.. المفتي يجيب

الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:56 م
هل يجوز ضرب الطفل
هل يجوز ضرب الطفل العنيد.. المفتي يجيب
Advertisements
محمود ضاحي
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الضرب في حد ذاته ليس وسيلة لتربية الطفل وإنما تكون بالقدوة والرحمة والمودة وأخذ الناس بالرفق.

وأضاف «علام» خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال «ابني يبلغ من العمر 4 أعوام ولكنه عنيد، فهل يجوز لي أن أضربه؟» أن الولد في هذه السن الصغيرة يحتاج إلى التعليم والقدوة، مشددًا على أن الضرب مسلك خاطئ باعتراف علماء النفس والتربية.

ورد سؤال للشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه ( حكم ضرب اليتيم في سبيل تعليمه ليعرف خطأه؟).

وأجاب "وسام"، عبر موقع اليوتيوب، قائلًا : "بكل بساطة عليك أن تتعامل معه كأنه أحد أبنائك فعليك أن تُربي هذا اليتيم بما تُربي به ولدك هذا بالنسبة مع معاملتك مع اليتيم.

وأوضح، أما بشكل عام فالضرب ليس وسيلة للتقويم فى هذا العصر بالشكل الذى نراه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين رخص بضرب الطفل المميز قبل أن يبلغ الحلم، إنما أذن فى الضرب أنما هو على سبيل التنبية وليس ضرب الأليم والتشوية الذى نراه فقبل سن التمييز لا يجوز الضرب وبعد الحلم لا يجوز الضرب أما ففى فترة التمييز يجوز الضرب غير المبرح الذى يراد منه التنبية فقط.

وأشار إلى أن الضرب الذى نراه فى عصرنا هذا الذى يؤدي الى التشوية ليس بوسيلة صحيحة فى تقويم الأولاد سواء اكان هذا من أبنائك أو كان يتيمًا ترعاه لقوله تعالى { فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ }.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حكم ترك الزوج زوجته حزينة.. احذر لا تقبل صلاتك

هل اليتيم يستحق الزكاة .. الإفتاء تحسم الأمر

أطالب بحبسه 12 سنة.. مبروك عطية: الاعتداء على الزوجة غير جائز

له 3 شروط.. مبروك عطية: ضرب الزوجة يكون بالتلويح بالسواك دون أذى

مبروك عطية: من اعتدى على زوجته بالضرب يُحبس ويضربه القاضي

عالم أزهري: قانون حبس الرجل إذا ضرب زوجته يحتاج لتقنين

ترشيحاتنا

بعد الهجوم عليهم.. أول رد من الفلاحين على الإعلامي تامر أمين

فستان فوق الركبة .. دنيا عبد العزيز تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

للرجال فقط.. تناول اللفت يوميا وشاهد تأثيره على صحتك

الأرصاد: فرص كبيرة لسقوط الأمطار الإثنين القادم.. فيديو

النيابة العامة تحقق في واقعة إشعال النيران بجسد صاحب فرن بالغربية

الأردن.. شاهد لحظة وقوع حادث مروع وترديد قائد المركبة الشهادتين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقد أكثر من نصف وزنه.. شاهد كيف أصبح شكل «أسمن طفل في العالم» في أحدث ظهور له

بفستان حرير.. درة تخطف الأنظار بجمالها فى أحدث ظهور لها

فوائد بالجملة.. تناول كوب من الشوفان قبل النوم وشاهد النتيجة