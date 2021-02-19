ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

50 إماما يحصلون على رخصة الحاسب الآلي من أكاديمية الأوقاف الدولية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:24 م
وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف
Advertisements
محمود ضاحي
أعلنت وزارة الأوقاف حصول 50 إمامًا من الدفعة الثانية في الدورة المتكاملة على الرخصة الدولية للحاسب الآلي من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية .

يأتي ذلك إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها في جميع المجالات ، وبخاصة في مجال الحاسب الآلي والتسلح بلغة العصر.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة لتكون تحت عنوان : «مكارم الأخلاق وأثرها في بناء الحضارات».

وطالبت وزارة الأوقاف الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وفي هذا الصدد  أكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن المقاصد العليا للأديان والقواسم المشتركة هي في مكارم الأخلاق، يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : ” إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ” ، فحيثما وجدت الأخلاق وجد صحيح الدين وتطبيقه العملي.

 وكان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول : “إنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْت” وسئلت السيدة عائشة (رضي الله عنها) عن أخلاق النبي (صلى الله عليه وسلم) فقالت : “كان خُلُقُه القُرآنَ” , وقالت : “كان قرآنًا يمشي على الأرض” , أي أن حياته (صلى الله عليه وسلم) كانت تطبيقا عمليًّا لأخلاق وقيم القرآن الكريم السامية ، فمن خرج عن الأخلاق والقيم لم يخرج على منهج الإسلام فحسب بل خرج على سائر الشرائع السماوية والتعاليم الإلهية والأخلاق الفاضلة ، وانسلخ من القيم الإنسانية , كما أن الأمم التي لا تقوم على الأخلاق تحمل عوامل سقوطها في أصل بنائها .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عبد الله النجار لأئمة الأوقاف: السنة النبوية المصدر الثاني للتشريع وحجيتها محل إجماع الأمة

إبراهيم عطيان يكتب: تجارة الرويبضة بالدين والمصلحة العامة

إمام مسجد السيدة نفيسة: التفريط بحقوق الأوطان تفريط في الهوية والكرامة

دار الإفتاء في موشن جرافيك: التصدي لظاهرة التعصب يكون بربط الدين بالأخلاق

مكارم الأخلاق وأثرها في بناء الحضارات .. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

ترشيحاتنا

تونس.. قرار عاجل لإنهاء أزمة الخطوط الجوية

الزمالك يهزم الطيران ويلحق بالأهلي في قمة ترتيب دوري محترفي اليد

ماذا قرر وزير التعليم لحسم مصير امتحانات أبنائنا في الخارج ؟ تفاصيل

دولة عربية تسجل أكثر من 2000 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين.. اعرف حالة الطقس بدءًا من اليوم ولمدة أسبوع

السودان يحذر من "كارثة عطش" بسبب سد النهضة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة على الرمال تنقذ سباحًا من الموت بعد إصابته في منطقة نائية.. تفاصيل

نشرة المرأة والصحة .. أضرار إعادة تسخين الطعام .. ماذا يحدث لك عندما تتناول الكرنب؟

3 فوائد صحية لن تتوقعها لتناول القرنفل.. تعرف عليها