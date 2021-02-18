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مرأة

مفاجأة.. مشاية الأطفال تؤخر نمو الطفل ولا تساعد على المشي

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:01 ص
هل تساعد مشاية الأطفال
هل تساعد مشاية الأطفال في نمو الطفل؟
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أسماء عبد الحفيظ

يظن البعض ان مشاية الأطفال تساعد الطفل على المشي،وذلك يدفع الأمهات للتساؤل هل مشاية الأطفال آمنة وتساعد الطفل على المشي. 


وفقا لما نشره موقع هيلثي ان مشايات الأطفال لا تساعد الطفل على المشي، أظهرت دراسة أجريت على 109 رضيعًا .


ونشرت في مجلة طب الأطفال التنموي والسلوكي أن الأطفال الذين استخدموا المشايات جلسوا وزحفوا ومشوا متأخرًا عن أولئك الذين لم يفعلوا ذلك، هذا يوثق أن مشايات الأطفال يمكن أن تؤخر النمو البدني عن طريق جعل الطفل يستخدم عضلات ساقيه بشكل مختلف عما يفعلونه عادة

كما أن المشاية تقلل من وقت الطفل على الأرض. هذا يتسبب في عدم ممارسة الحركات المهمة والمتكررة اللازمة لهم للوصول إلى معالم المشي الخاصة بهم. 


ويستخدم الأطفال أصابع قدمهم عندما يكونون في المشاية. هذا يشد عضلات الساق ويتداخل مع نمو المشي الطبيعي. تظل هذه العادة حتى عندما يكونون خارج المشاية ، وغالبًا ما يريدون الاستمرار في استخدام أصابع قدمهم. مما يؤثر على ممارسة المشي الخاصة بهم.

حيث يجلس الأطفال ويسحبون أنفسهم أثناء تعلم التوازن. لا يتوازن الطفل في المشاية ، مما يؤخر تعلمه لهذه المهارة المهمة.

كما أن المشاية تقلل من الوقت الذي تقضيه على اليدين والركبتين في وضع الزحف أو ما قبل الزحف. هذا مهم لتطوير الوزن الذي يحمله كل من الحوض والكتفين.

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