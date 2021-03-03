أكاديمية البحث العلمى تفتح باب التقدم لعضوية الأكاديمية العربية الألمانية

تعلن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم للباحثين الشباب المتميزين والمهتمين بالتعاون البحثي في مختلف التخصصات للتقدم بطلب الحصول علي عضوية الأكاديمية العربية الألمانية للعلوم والإنسانيات لعام 2021، علي أن يكون آخر موعد للتقدم هو 11 أبريل 2021 من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي www.asrt.sci.eg ،





مع العلم أن يكون مقدمو الطلبات تابعين لجامعة أو مؤسسة بحثية ألمانية أو أي بلد عربي، والذين يعملون فى مجالات العلوم الطبيعية، العلوم الحيوية، العلوم التقنية، الفنون، والعلوم الاجتماعية والإنسانيات، ومر على حصولهم على الدكتوراه من 3 إلى 10 سنوات،





ويتيح ذلك فرص كبيرة لتعميق الحوار العلمي بين مصر وألمانيا بهدف تعزيز التبادل البحثي بين الباحثين المصريين والألمان من مختلف التخصصات الأكاديمية بمؤسسة بحثية ألمانية أو عربية في وقت مبكر من حياتهم المهنية، كما توفر الأكاديمية العربية الألمانية فرصًا لبناء الشراكات وتمويلًا لدعم المشروعات الإبداعية لأعضائها في مختلف مجالات البحث وكذلك في السياسة العلمية والتعليم.





علمًا بأنه يجب أن يكون التقديم باللغة الإنجليزية، وأوراق التقديم متاحة علي www.agya.info/cfm2021.





وقد تم الافتتاح الرسمي للمكتب الإقليمي للأكاديمية العربية الألمانية للعلوم بمقر أكاديمية البحث العلمي عام 2018، وذلك تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة من قِبل كلا الأكاديميتين بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في برلين في يوليو 2017، بهدف دعم التعاون المصري الألماني في مجال العلوم والتكنولوجيا بين العلماء الشباب في مصر وألمانيا والعالم العربي وبناء القدرات العلمية والأكاديمية، وإرساء المزيد من الشراكات المستدامة لتمهيد السبل لنقل المعرفة ونشر العلم، وفتح آفاق جديدة لتبادل المعرفة بين الشبكات العلمية القائمة وإعداد الأسس للتعاون العلمي المستقبلي.





والجدير بالذكر أن أكاديمية AGYA تضم حاليًا 60 عضوًا من 19 دولة بالإضافة إلى عدد متزايد من الخريجين، يشاركون فى العديد من المشاريع البحثية حول موضوعات مثل الحلول الذكية أو الموفرة للطاقة، والزراعة المستدامة، وتمكين المرأة، ودور العلوم الإنسانية، والأوبئة والمجتمع، وحماية التراث الثقافي.





وقد استطاعت أكاديمية AGYA إنشاء وسائل وأدوات التواصل الرقمي في ظل أزمة كورونا لتقديم العديد من الفعاليات المبتكرة عبر الإنترنت لتنفيذ وحضور إجتماعات المشاريع الصغيرة.