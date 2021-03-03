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فن

أغنية نوال الزغبي «عقلي وقف» تحقق 4.3 مليون مشاهدة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:31 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
حقق كليب أغنية "قلبي وقف" لنوال الزغبي 4 ملايين و300 ألف مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب حتى الآن.


الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.


وهناك عدة أسباب وراء نجاح أغنية "عقلي وقف" التي أعادت توهج نوال الزغبي من جديد ملقبة بـ النجمة الذهبية، نستعرضها في السطور التالية:


1-إيقاع الأغنية المصرية: 
دائما ما اعتادت نوال الزغبي على تحقيق نجاحات من خلال الأغنيات المصرية بسبب إيقاعها السريع"، حيث تشابهت أغنيتها " عقلي وقف" مع أغانيها القديمة التي جعلتها واحدة من أهم نجمات الأغنية العربية.


2-العودة للاستعراض:
ظهرت نوال الزغبي في كليب "عقلي وقف " بتقديم عروض استعراضية بإطلالات مبهجة مثل ارتدائها فستانًا ذهبيًا وأزرق لامع مع الشعر الأشقر الطويل مثل كليب " الليالي" و"اللي اتمنيته". 


3-توقيت طرح الكليب:
استغلت نوال الزغبي هدوء السوق الغنائية خلال هذه الفترة بانشغال المطربين في الوطن العربي بالتحضير لأعمالهم الغنائية الجديدة، لتطل على جمهورها في توقيت صحيح وتتمكن أغنيتها من تحقيق انتشار سريع.


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