صحة الأقصر تناشد المواطنين بسرعة تطعيم أبنائهم ضد شلل الأطفال.. صور

ناشدت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر المواطنين على صفحة التواصل الاجتماعى الرسمية الخاصة بها بسرعة تطعيم أطفالهم ضد مرض شلل الأطفال في الحمله القوميه والتى سوف ينتهى عملها اليوم الاربعاء وذلك بواسطة فرق متحركة من منزل إلى منزل وفرق ثابتة بالوحدات ومكاتب الصحه وأماكن مختارة.

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وأكدت المديرية أن هذا التطعيم يعد من أهم التطعيمات التنشيطيه لرفع المناعه عند الأطفال الأقل من 5 سنوات ونظرا لسريان الفيروس في العديد من الدول المجاوره تحرص جمهورية مصر العربية على سلامة أطفالها واستمرارية خلو مصر من شلل الأطفال.





وأضافت المديرية بأن الحملة قد انطلقت ولا يوجد أي موانع نهائي من تلقي تطعيم الحمله القوميه غير أطفال نقص المناعة و مصابي الأورام السرطانية على أن يتم تأجيل التطعيم للأطفال المصابين بحالات مرضية شديدة لحين الشفاء.



