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أخبار البلد

وزير الزراعة يبحث مع سفير اليابان توسيع مجالات التعاون بين البلدين

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:29 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
اجتمع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع نوكي مازاكي ،السفير الياباني بالقاهرة، لبحث آفاق التعاون الزراعي بين البلدين.


وقال القصير إن العلاقات المصرية اليابانية شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة في جميع المجالات.


وأضاف أن الموالح المصرية تغزو حاليا الأسواق اليابانية، وتجري مفاوضات حول تصدير العنب والرومان إلى اليابان، وقد وعد السفير  بدعم هذا الملف.


وبحث "القصير" أيضا مع مازاكي التعاون في مجال الاستزراع السمكي والميكنة الزراعية وسلاسل القيمة في مجال المنتجات الزراعية والأنشطة 
المرتبطة بها، وتحديث أساليب الري وتنميه الصادرات الزراعية، خاصة أن وزارة الزراعة لديها معامل متميزة ومعتمدة فى مجال الصحة النباتية وحاصلة على كل الموافقات باعتبارها معامل مرجعية على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، كما تتبع الوزارة إجراءات على مستوى متقدم فى مجال الحجر الزراعى.


كما تناول اللقاء أيضا بحث آليات دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين وتدعيم التعاون فى مجال التدريب، خاصة أن الدولة المصرية لديها مراكز بحثية متعددة فى كل المجالات.
 
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 ‏‏من ناحيته، أعرب السفير الياباني عن سعادته بلقاء وزير الزراعة، وقال إن هناك تاريخا طويلا من التعاون الزراعي المصري الياباني منذ السبعينيات في مجال زراعة الأرز وتحسين البنية التحتية للري ولديه نماذج للتعاون فى هذا المجال مع وزارة الرى.


وأكد أن التعاون مع مصر يزيد من مجالات التعاون الأفريقي لما لمصر من دور مؤثر فى القارة الأفريقية.


 ‏وقد استعرض يوشيفومى أومورا، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا اليابانية في مصر المشروعات التي تنفذها المؤسسة في مصر، وأكد التعاون مع الوزارة في مجال الزراعة الآلية والميكنة الزراعية، كما أشار إلى إمكانية التعاون مع البنك الزراعى المصرى لتدعيم التمويل المقدم لصغار المزارعين.

 
 ‏وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من الجانبين لتفعيل ومتابعة ما تم الاتفاق عليه من أجل سرعة تنفيذه على أرض الواقع.

 
 ‏‏حضر اللقاء الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور عادل الأشقر، رئيس قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة، كما حضر المستشار الزراعي بالسفارة اليابانية ومسئولو الجايكا بالقاهرة.
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