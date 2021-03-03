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أخبار العالم

مقتل 6 متظاهرين.. الأوضاع تشتعل في ميانمار.. فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:05 م
الأوضاع تشتعل في
الأوضاع تشتعل في ميانمار
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سمر صالح
قتل ستة متظاهرين من المطالبين بالديمقراطية، اليوم الأربعاء في ميانمار، برصاص قوات الأمن التي تواصل قمع معارضي الانقلاب بعنف.

وقال رجل الإسعاف ميو مين تون: "تسلم فريقي جثث ثلاثة رجال وامرأة" في مونيوا في وسط البلاد. 

وأكدت مصادر طبية لوكالة فرانس برس هذه الوفيات كما قتل متظاهران آخران في ماندالاي بحسب طبيب في المستشفى الذي نقلا اليه.

وقبل أيام أدانت الأمم المتحدة الحملة الأمنية العنيفة في ميانمار، ودعت القادة العسكريين للبلاد إلى الامتناع عن استخدام القوة بحق المتظاهرين السلميين.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية "ندين بشدة التصعيد في العنف ضد المحتجين في ميانمار وندعو الجيش للتوقف فورًا عن استخدام القوة بحق المتظاهرين السلميين".

وتشهد ميانمار فوضى منذ شهر عقب استيلاء الجيش على السلطة واحتجازه زعيمة البلاد المنتخبة "أونج سان سو تشي" ومعظم قيادات حزبها في الأول من فبراير بدعوى تزوير الانتخابات التي شهدتها البلاد في نوفمبر وفاز بها حزب سو تشي بنتيجة ساحقة.

وتسبب الانقلاب الذي أوقف خطوات أولية نحو الديمقراطية بعد ما يقرب من 50 عامًا من الحكم العسكري في خروج مئات الآلاف للشوارع.

وأثار الانقلاب في ميانمار، الذي قاده الجيش، مع اعتقاله الزعيمة أونغ سان سو تشي ومسؤولين آخرين، سلسلة تنديدات من جميع أنحاء العالم، على رأسها الولايات المتحدة.
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