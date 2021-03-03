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محافظات

نقيب محامين الإسكندرية أول المتبرعين بالدم في حملة النقابة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:02 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
تبرع عبد الحليم علام، نقيب المحامين في الإسكندرية، بدمه كأول متبرع في حملة التبرع بالدم التى تنظمها نقابة المحامين في الإسكندرية، والتي بدأت منذ قليل بفناء محكمه المنشية وسط المدينة.

وتشهد حملة التبرع بالدم، إقبال من المحامين للتبرع لصالح أعضاء النقابة من المرضى وأسرهم، لتوفير الدم بشكل سريع لأي حالة مرضية دون انتظار.

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قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين إن حملة التبرع بالدم تنظم للمرة الأولى لصالح المحامين وأسرهم، بعد أن تلقينا عده شكاوي من معاناه المحامين المرضى أو أسرهم من صعوبة الحصول على الدم في حالات مرضية تحتاجه بشده وفي وقت سريع، لذا قررنا إطلاق حملة للتبرع بالدم لصالحهم.

وأضاف علام، أنه تم الاتفاق مع بنك الدم بأن يكون التبرع لصالح نقابة المحامين في الإسكندرية، وعند احتياج اي عضو بالنقابة للدم يتم توفيرها بشكل سريعا بخطوات بسيطه بين بنك الدم والنقابه. 

وأكد علام، أن تلك الحملة لن تكون الأخيرة وسيتم تكرارها مره اخرى حتى نتأكد أن مشكلة نقص الدم للمحامين المرضي أو أسرهم قد انتهت وتوافر الدم.
نقيب محامين الإسكندرية أول المتبرعين بالدم في حملة النقابة
نقيب محامين الإسكندرية أول المتبرعين بالدم في حملة النقابة
نقيب محامين الإسكندرية أول المتبرعين بالدم في حملة النقابة
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