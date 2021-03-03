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رياضة

وزير الرياضة يعلن تفاصيل دفعة جديدة من المبادرة الرئاسية "دراجتك صحتك"

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:38 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم في مؤتمر صحفي تفاصيل الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة لمبادرة " دراجتك صحتك " تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وتهدف المبادرة إلى رفع معدلات اللياقة البدنية والصحية لدى المواطن المصري ، وتغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط ، واستخدام الدراجات في إطار خطة التعايش مع أزمة ڤيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ للتباعد الاجتماعي وتجنب العدوى من زحمة المواصلات واستخدام وسائل نقل صديقة للبيئة .

وخلال المؤتمر أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  أن المبادرة تأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة للمصريين، مشيرًا إلى أن دراجات المبادرة نوعين هما الدراجة الجبلي والتي تصلح للأماكن الممهدة وغير الممهدة ، والدراجة الهجين والتي تصلح للطرق الممهدة فقط ،   ويتم طرح الدراجة للجمهور بسعر أقل من سعر السوق  مع ضمان لمدة عام بمركز قادر للصناعات المتطورة ، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات في السداد لعملاء كافة البنوك 

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعاقدت مع شركة فوري لتقديم خدمات التحصيل الالكتروني من المواطنين الراغبين في الحصول على الدراجة، وتسهيلا على المواطن المصري تم التعاقد مع إحدى شركات الشحن وذلك لتوصيل الدراجات لكافة محافظات الجمهورية.

وأضاف " أشرف صبحي " أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت المرحلة الأولى من مبادرة دراجتك صحتك  للمواطنين يوليو الماضي شملت طرح ١٠٠٠ دراجة ثم المرحلة الثانية أغسطس الماضي وشملت ١٤٠٠ دراجة بينما في يناير الماضي تم الاعلان عن تفاصيل المرحلة الثالثة بإجمالي ٧٢٠٠ دراجة بنظام الحجز والشحن للمحافظات وتضمنت المرحلة الأولى ٩٠٠ دراجة .

كما أكد " صبحي " أن شهر ابريل القادم يشهد اعلان الوزارة عن تفاصيل الدراجة الكهربائية والتي تقطع مسافة تتراوح ما بين ٣٠ إلى ٥٠ كيلو .

وفي نهاية المؤتمر أطلق صبحي رابط الحجز للدفعة الثانية من المرحلة الثالثة والتي بعدد ١٩٠٠ دراجة ويبلغ سعر الدراجة الجبلي بدون الشحن ١٩٠٩ جنية وفي حالة الشحن للمحافظات بسعرها ١٩٩٨ جنية بينما يبلغ سعر الدراجة الهجين بدون الشحن ٢٣٣١جنية وفي حالة الشحن للمحافظات يبلغ سعرها ٢٤٢٠ جنية على أن يتم التسليم بمحافظات القاهرة والجيزة بداية من ٢٥ مارس الجاري بمركز شباب الجزيرة ، بينما يتم تسليم الدراجات في المحافظات خلال الفترة من ٢٠ مارس إلى ١٠ ابريل بباقي المحافظات من خلال مديريات الشباب والرياضة .

ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر الشركاء المبادرة الهيئة العربية للتصنيع ، بنك القاهرة ، شركة فوري للدفع الالكتروني ، شركة ABS للشحن.

ويمكن للمواطنين حجز دراجة مبادرة " دراجتك صحتك "من خلال الرابط  التاليhttps://www.emys.gov.eg/bike/

على أن يتم الدفع والتحصيل من خلال ماكينات فوري المنتشرة في كافة المحافظات أو عن طريق الدفع أون لاين ببطاقة الانتماء بداية من الساعة الخامسة مساءً اليوم  .
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