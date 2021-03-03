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وزير خارجية تونس: نعى عظم التحديات بالمنطقة ونسعى للارتقاء بالعمل التنموى العربى

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:35 م
وزير الخارجية التونسي
وزير الخارجية التونسي ، عثمان الجرندى
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ريهام فيكتور
قال وزير الخارجية التونسي ، عثمان الجرندى ، إن تونس تعى عظم التحديات التى تواجهها دول المنطقة ، لافتًا إلى أننا بحاجة لمنحة الارتقاء بالعمل التنموى العربى .

وأضاف عثمان الجرندى ، خلال كلمته المذاعة فى مؤتمر اليوم بفاعليات الدورت العادية ١٥٥ لمجلس جامعة الدول العربية ، أن منحه الارتقاء تعمل على التوظيف الامثل لمقدراتنا ، مشيرا إلى أن تونس تسعى إلى المساهمة فى تنشيط العملية فى فلسطين ، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية . 

وتابع أن تونس ستواصل جهودها فى مختلف المحافل الإقليمية ، وبالتنسيق مع الدول العربية الشقيقة للدفاع عن قضاياها العادلة ، وحشد الدعم الدولى لها بما يعزز الامن والاستقرار فى المنطقة ويمكن شعوبنا من مواجهة ما تردد عليه من حروب ونزاع .
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