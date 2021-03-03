وزير خارجية تونس: نعى عظم التحديات بالمنطقة ونسعى للارتقاء بالعمل التنموى العربى

قال وزير الخارجية التونسي ، عثمان الجرندى ، إن تونس تعى عظم التحديات التى تواجهها دول المنطقة ، لافتًا إلى أننا بحاجة لمنحة الارتقاء بالعمل التنموى العربى .





وأضاف عثمان الجرندى ، خلال كلمته المذاعة فى مؤتمر اليوم بفاعليات الدورت العادية ١٥٥ لمجلس جامعة الدول العربية ، أن منحه الارتقاء تعمل على التوظيف الامثل لمقدراتنا ، مشيرا إلى أن تونس تسعى إلى المساهمة فى تنشيط العملية فى فلسطين ، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية .



