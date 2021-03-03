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منوعات

خبير لغة جسد: الأمير هاري ليس سعيدا في حياته بعيدا عن القصر

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:08 م
صدى البلد
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مريم صليب
قرر الأمير هاري و زوجته ميجان ميركل، التخلي عن المسئولية الملكية في مطلع العام الماضي، و الخروج من القصر البريطاني و الانتقال إلى الولايات المتحدة للاقامة بها . 

ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الاعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، استضافت الامير هاري و زوجته بعد عام من مغادرة القصر الملكي والانتقال للاقامة في لوس انجلوس، بعد إنجاب طفلهما الاول ارتشي، و بعد اعلان الثنائي حمل ميجان الثاني .

حاز اللقاء الذي اجرته أوبرا على نسبة مشاهدة عالية من قبل المتابعين سواء على التلفزيون أو عبر الانترنت، و كون بعض المحللين تحليلات اولية للأمير هاري و زوجته عقب الخروج من القصر . 

وقال محلل للغة الجسد ، إن الأمير هاري من تعبيرات وجهه و حركة جسده و يديه في الحلقة أنه ليس سعيدا، و وضعية يد ميجان فوق يده تبدو و كأنها تخبره أنها لن تتخلى عنه بعدما تخلى عن القصر و الحياة الملكية، و يبدو و كأنهه يستمد قوته من ميجان التي ظهرت واثقة من نفسها و سعيدة للغاية . 
خبير لغة جسد: الأمير هاري ليس سعيدا في حياته بعيدا عن القصر
خبير لغة جسد: الأمير هاري ليس سعيدا في حياته بعيدا عن القصر
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