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فن

كليب مدينة المستقبل لـ دبل زوكش تريند 4 على اليوتيوب

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:01 م
كليب مدينة المستقبل
كليب مدينة المستقبل
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آيه عاطف
تصدر كليب أغنية "مدينة المستقبل" لـ دبل زوكش، تريند رقم 4 بعد ساعات من طرحه عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "كل اللي جاي بتاعي .. انا جايلك من المستقبل .. من المستقبل .. جاي اقولك ملوش داعي .. انك تتنطط من الأول .. انتم مجرد تماثيل  .. ليه تعملوا يلا ابطال .. يلا ابطال".

احنا مدينة اساطير .. كله عندنا مطّال .. انا مش بعتمد .. تكتر هنا تضرب .. من المدينة تطرد".

ولاقت الأغنية إعجاب عدد كبير من المتابعين خاصة لمحبين تلك الفئة من الأغاني التي اصبحت تنافس بقوة على الساحة الفنية، وإحتلت التريند على مستوى الوطن العربي.
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