ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سامح شكري يلتقي نظيره القطري على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:03 م
سامح شكري ونظيره
سامح شكري ونظيره القطري
Advertisements
مـيــــس رضـــا

عقد وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني،  اجتماعا ثنائيا على هامش الاجتماعات الوزارية لجامعة الدول العربية، بالقاهرة.

 

ووصل وزير الخارجية القطري إلى القاهرة، أمس، في أول زيارة لوزير خارجية قطري لمصر منذ المقاطعة الخليجية في 2017، ومن المقرر أن تستمر زيارة عبد الرحمن آل ثاني لمدة يومين، بدأها أمس الثلاثاء.

 

وخلال كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب، وجه وزير الخارجية القطري الشكر لمصر على جهودها خلال ترأسها الدورة الماضية لمجلس جامعة الدول العربية.

 

وأكد عبد الرحمن آل ثاني أهمية التوصل إلى لحل سلمي وسياسي للقضية السورية.

 

كما ثمن وزير خارجية قطر "بيان العلا" الصادر عن القمة الخليجية الأخيرة الذي أنهى الأزمة الخليجية التي استمرت 3 سنوات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تطورات جديدة بشأن المصالحة الخليجية مع قطر

وضع استثنائي.. قطر تكشف كواليس جديدة عن اتفاق العلا

وزير خارجية لبنان يصل القاهرة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب

وزير الخارجية القطري يصل القاهرة

ترشيحاتنا

أسرار سورة يس.. مجربة داوم عليها

الحكومة : التوزيع غير المتكافئ للقاحات كورونا عالميًا يؤدى إلى 4 تريليونات دولار خسائر اقتصادية

فوائد الموز على الريق.. سلاح ذو حدين.. اكتشف المزايا والأضرار

عالجنا الأمر سريعا بلا مشاكل.. وزير التعليم يعلق على أزمة خطأ امتحان أولى إعدادي بمدارس الهرم

دولة عربية تتخطى 5000 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

غادر الملعب لإجراء فحوصات.. إصابة حسين الشحات خلال تدريب الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير أدوية.. 3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من حب الشباب

السل الكامن .. أعراضه وعلاجه بطرق مختلفة

بعثة الزمالك تتوافد إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر لـ تونس.. صور