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فك القيود.. مطاعم ومقاهي إسطنبول تنهض من غفوة كورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:16 م
صدى البلد
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إسراء صبري
عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا عن عودة مقاهي ومطاعم تركيا إلى الحياة وذلك بعد انتهاء القيود التي فرضتها الحكومة نتيجة انتشار أزمة كورونا.

فتحت المطاعم أبوابها وعاد العديد من الأطفال للمدارس في تركيا ضمن خطة لتخفيف القيود المفروضة لاحتواء "كوفيد-19" كان أعلنت عنها الحكومة.

وأكدت الحكومة على العودة إلى الحياة الطبيعية. كل شيء سيعتمد على تطور حالة الوباء في البلاد، قسّمنا المقاطعات إلى أربع فئات: منخفضة، ومتوسطة، وعالية، وعالية جدا لخطر الإصابة بفيروس كورونا"، موضحة أنه في الفئتين الأوليين، تم رفع حظر التجول بالكامل في عطلات نهاية الأسبوع، وتم افتتاح المقاهي والمطاعم فيها، وسيعملون من الساعة 7 صباحًا حتى 7 مساءً، كما ستفتح في تلك المقاطعات أبواب المدارس ووكالات الدولة بشكل طبيعي.


وأشارت الحكومة إلى أن حظر التجول سيظل ساريا يوم الأحد في المقاطعات شديدة الخطورة لمدة أسبوع على الأقل، وسيتم تقييم وضع "كوفيد-19" في المقاطعات كل أسبوع.

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