فيها حاجه حلوه..تخرج أول معيد جامعى من أبناء دور الرعاية للأيتام بالشرقية

أكد محمد كمال الدين الحجاجى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية انه تم تعيين عبدالله شكرى موسى معيدا بكلية التربية الرياضية .

واضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ان عبد الله احد أبناء دار المدينة المنورة بالعاشر من رمضان و دفعته البيئة المحيطة المناسبة من تفوقه العلمى والرياضى وايضا تميزه الاخلاقي.

وأشار الحجاجي الي ان عبد الله تخرج من الدار عند بلوغة سن ال ١٨ ويسكن في احد الشقق السكنية والتي تشرف عليها المديرية .

كما تقدم وكيل الوزارة بالتهنئة الي الطالل وبالشكر الي مجلس ادارة المدينة المنورة بالعاشر من رمضان والعاملين بالدار على اهتمامهم بالأبناء والجهد المبذول لتقديم كافة اوجه الرعاية الاجتماعية للوصول بهم إلى التنشئة الصالحة التى تهيؤهم للدمج بالمجتمع ."

وعلي جانب اخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بتكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول من علي جانبي طريق أبو حماد / الزقازيق لخلق جو صحي وبيئي للمواطنين وكذلك إزالة كافة الاشغالات ورفع قطع غيار السيارات المتعدي أصحابها علي حرم الطريق وتطبيق القانون علي المخالفين.

جاء ذلك خلال جولته صباح اليوم بمركز الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة ودهان البلدورات وتهذيب الأشجار ورفع السفوحة وأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الكهرباء.

كلف المحافظ رئيس مركز الزقازيق بالتنبيه على أصحاب معارض ومراكز إصلاح السيارات بعدم التعدي على الطريق ببضاعتهم والمعدات المستخدمة في الصيانة لفتح الطريق أمام حركة السيارات وتوفير عبور آمن للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

كما أمر المحافظ رئيس مركز الزقازيق برفع كافة الإشغالات وحصر الإعلانات واللوحات واللافتات المرخصة وغير المرخصة بشوارع المدينة وإزالة المخالف منها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة لكافة المراكز والمدن والأحياء لمتابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لهم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين، مؤكدًا أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد والعمل لنيل رضا المواطنين.