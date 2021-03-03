انتصار لحقوقنا.. سياسي فلسطيني يعلق على قرار الجنايات الدولية

أكد المستشار المختص بالشؤون الاستراتيجية والقانونية الفلسطيني، زيد الأيوبي، ان إعلان المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية اليوم ، اعتزامها فتح تحقيق دولي بجرائم الاحتلال الاسرائيلي؛ يعد انتصارا عالميا وقضائيا للحق الفلسطيني ، ويحقق العدالة والإنصاف لآلاف الضحايا الذين ارتكبت بحقهم حكومة الاحتلال الاسرائيلي أبشع الجرائم التي لن تنساها الإنسانية أبدا.





وافاد المستشار الايوبي ، في تصريحات خاصة ل صدي البلد بأن إ علان المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية عن هذا الخبر، هو ما انتظره الفلسطينيون منذ عشرات السنين لأنهم عانوا الويلات من هذا المحتل الذي لا يرحم.





ونوه الايوبي بأن الشعب الفلسطيني واثق من عدالة قضيته وان لحظة معاقبة قيادات الاحتلال الاسرائيلي ووضعهم خلف القضبان اقتربت ولن يفلت الجناة المحتلين من العقاب على جرائمهم.





كما وجه الشكر والتحية للرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن على تصميمه على مقاضاة الاحتلال في المحاكم الدولية وصبره الطويل ليصل لهذا اليوم العظيم الذي يقرر فيه المجتمع الدولي عبر محكمة الجنايات الدولية معاقبة كيان الاحتلال الاسرائيلي .



