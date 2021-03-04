آخرها تدهور حالته الصحية .. شائعات في حياة الزعيم عادل إمام





لم تكن هذه الشائعة الأولى التي يتعرض لها الزعيم عادل إمام حيث على مدار الأعوام السابقة تعرض الى عديد من الشائعات التى طالته وتسببت فى اثارة الجدل حوله ونرصد فى التقرير التالى ابرز الشائعات التى تعرض لها الزعيم عادل امام.





صورته على الجنيه :

خرجت فى فترة السبعينات بعض الشائعات التى تفيد بوضع صورة الزعيم عادل امام على الجنيه وانه سيتكفل بتسديد ديون مصر فى مقابل هذا الامر إلا أنه أكد على أن ذلك الأمر لا أساس له من الصحة.





شائعة الوفاة :

بين الحين والآخر، يشعر مروجي الشائعات بالملل، فيقرروا الخروج بشائعة اعتاد الجمهور ‏على سماعها، وهي وفاة الزعيم، وسرعان ما نجد الخبر منتشر على مواقع التواصل ‏الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية، إلى أن يتم نفيه من قِبل الزعيم نفسه أو أحد المقربين ‏منه.





تبرع :

أُثيرت هذه الشائعة مرتين، كانت الأولى في عام 2016، حيث تم ترويج خبر في مدينة قنا، ‏يفيد بأنه سيتبرع بجزء من ثروته لفقراء الصعيد، وبناءً على ذلك توجه 10 آلاف ‏مواطن، في صباح اليوم التالي إلى مديرية التضامن بالمحافظة، مُطالبين بالحصول على ‏نصيبهم من ثروة الزعيم.

فوجيء موظفو المديرية، بهؤلاء المُطالبين بالثروة، وفقًا لما ذكره حسين الباز، وكيل وزارة ‏التضامن بقنا، مؤكدًا أنه تبين بالبحث وجود نماذج لهذه الطلبات ‏المقدمه، تباع في المكتبات بقيمة 20 جنيهًا للطلب الواحد، بالإضافة إلى أن مباحث الأموال ‏العامة تحفظت على أحد مواطني قرية أولاد عمرو، وذلك لاستغلاله هذه الشائعة من خلال ‏توزيع 200 نموذج مقابل مبالغ مالية. ‏ وأمام رفض الكثيرين لفكرة الشائعة، اضطر موظفو المديرية إلى إخبارهم بمشروع "تكافل" ‏الذي تقوم الدولة من خلاله بمنح فقراء الصعيد مبالغ مالية، وذلك لتهدئتهم.



منح :

في عام 2014، قال الإعلامي محمد الغيطي، خلال حلقة برنامجه “صح النوم” عبر شاشة ‏‏”التحرير”، إن الفنان “عادل إمام، كتب على “تويتر” إنه منح صندوق دعم مصر 52.5 مليون جنيه ‏‏"نصف أجره من ثلاث مسلسلات".‏

نفى إمام على الفور ما قاله الغيطى، معربا عن اندهاشه الشديد من قيمة المبلغ ‏الخرافي، على حد وصفه، معلقًا، أنه حينما يتعرض أحد الفنانين لوعكة صحية، يقوم زملائه ‏بجمع أموال لعلاجه، مما يعني عدم امتلاك أي فنان لمثل هذه المبالغ المالية.



خلافات مع نجله :

روجت عام 2015، العديد من الشائعات حول خلافه مع نجله الفنان محمد إمام، إلا أن الأخير ‏قرر الرد على هذه الشائعات بنفيها من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ‏‏”فيسبوك”، حيث كتب: “فيه أخبار كتير بتنزل عني الفترة دي ولا واحد منهم صح، و كلام ‏كتير متقال علي لساني أنا ما قولتش حاجه منه، أنا لا فرحي يوم ٢٢ ولا أنا في إيطاليا، ولا ‏متخانق مع أبويا، ولا في مشاكل مع حد ولا خاطب بنت وزير الدفاع، ولا بنت أخو رجل ‏أعمال كبير، ولا أي حاجة من الكلام الكتير اللي بينزل الأيام دي‎”. ‎ تابع: “أنا نفسي أعرف إزاي فيه واحد عنده ضمير بينزل خبر وهو عارف إنه مش صحيح ‏وإزاي كله بينقل من بعض من غير ما يتأكدوا وايه كل الأخبار الغلط دي؟، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ‏آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ ‏صدق الله العظيم‎”.

حالة من الجدل الواسع اثيرت فى الايام القليلة الماضية بسبب بعض الشائعات التى تفيد بتدهور الحالة الصحية للزعيم عادل امام وهو الامر الذى نفاه تمام نجله رامى امام والمقربين من الفنان الكبير حيث اكدوا ان عادل امام بصحة جيدة ولا يعانى من اى ازمة صحية ويعيش مع العائلة بصحة جيدة.