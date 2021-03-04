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تحيا مصر : مبادرة نور حياة تعالج امراض العيون مجانا في 19 محافظة.. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 03:00 م
صدى البلد
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آيات احمد
قالت الدكتورة مى الدهشوري، مسئول صندوق تحيا مصر فى بنى سويف، إن مبادرة نور حياة انطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 19 محافظة ويتم الكشف مجانا على المواطنين الأولى بالرعاية 
 وإجراء عمليات المياه البيضاء والنظارات والعلاج مجانًا.

وأضافت الدهشوري، خلال لقاء خاص على فضائية " اكسترا نيوز"، انه تم إطلاق مبادرة "نور حياة" بشكل رسمي في شهر فبراير من عام 2019، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذها فى 19 محافظة حتى الآن رغم التوقف مع بداية أزمة فيروس  كورونا الأولى.

وتابعت أن المبادرة تعمل من خلال عمل قوافل في مراكز الشباب ونقاط التجمع، بالمشاركة مع المجتمع المدني"، ذاكرًا أنه يتم صرف العلاج والنظارات الطبية مجانًا للمرضى، مع تحويل الحالات التى تحتاج إلى عمليات جراحية للمستشفيات العسكرية والتابعة لوزارة الداخلية.

وأشارت إلى أنه يتم الكشف على المواطنين، من خلال إجراءات ميسرة ويتم دراسة حالة الشخص من خلال القافلة، ويتم قياس الضغط والسكر والكشف من قبل الأطباء المختصين.

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