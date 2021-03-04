8 مليارات جنيه.. تعرف على مميزات محطة كهرباء الوليدية

قال المهندس عماد جمال ، مدير مشروع محطة كهرباء الوليدية، إن المشروع عبارة عن وحدة حرارية لتوليد الكهرباء بقدرة 650 ميجاوات والذى بدأ التفكيرفيها وطرح المناقصات العالمية منذ 6 سنوات .

وأضاف جمال خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن التكلفة الاجمالية للمشروع تعادل 8 مليارات جنيه وتستخدم أحدث الأنظمة الحديثة مرتفعة الكفاءة .

ولفت إلى أن العمل بدأ فى الموقع منذ 3 سنوات مشيرًا إلى أنه يجرى فى الوقت الحالى المراحل اللنهائية للمشروع الذى يعمل بأحدث الأنظمة الكهربائية وهى الضغوط فوق الحرارية .

وأشار إلى الموجات فوق الحرارية تتميز ب كفاءة عالية وبأحدث التكنولوجيا العالمية لافتاً إلى أن نسب الإنجاز فى المشروع بلغت 98.% وخلال أقل من 3 أسابيع سننطلق بعمليات التشغيل والدخول على الشبكة .

ولفت إلى أنه من المقرر فى شهر مايو القادم ستبدأ عملية التشغيل التجارى ووصول نسب التنفيذ 100 % ، مشيرأ إلى أن مميزات الوحدة هى عملها ب الغاز الطبيعى والمازوت، وتوافر الغاز الطبيعى بكميات كبرى .