ورم الأذن بعد التخريم.. كل ما تودين معرفته

ثقب الأذن من العادات التجميلية التي تفعلها السيدات مؤخرا، فضلًا عن الثقب الأساسي الذي يتم فعله عند الولادة، ولكن الثقوب الأخرى التي يتم إجراءها حديثا تسبب لبعضهن التهابًا وورم، وتلك الحالة تسمى الجدرة.





الجدرة هي نمو مفرط للنسيج الندبي ناتج عن صدمة في جلدك، إنها شائعة بعد ثقب الأذن ويمكن أن تتكون على شحمة الأذن وغضاريفها، يمكن أن يتراوح لون الجُدرات من اللون الوردي الفاتح إلى البني الداكن.





وأشار البحث، أن عندما تلتئم الجروح بعد ثقب الأذن ، تبدأ الأنسجة المتندبة الليفية في استبدال أنسجة الجلد القديمة، وفي بعض الأحيان ينتج جسمك الكثير من الأنسجة الندبية، مما يؤدي إلى الجُدرات، يبدأ هذا النسيج الإضافي بالانتشار من الجرح الأصلي، مما يتسبب في نتوء أو كتلة صغيرة أكبر من الثقب الأصلي.





أسباب الجدرة الأخرى

يمكن أن تتكون الجدرة من أي نوع من الإصابات التي تصيب جلدك، قد تعاني أذنيك من إصابات طفيفة بسبب:





ندوب جراحية.

حب الشباب.

جدري الماء.

لدغ الحشرات.

الوشم.





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‎التهاب غضروف الأذن من الحلق

بعد إجراء ثقب الأذن ، يمكن أن تصاب الفتاة بالحالة المرضية الثانية بخلاف الجدرة وهي التهاب غضروف الأذن، مما تعيق وظيفة الأذن في استقبال الصوت.





أعراض التهاب غضروف الأذن :





1- الاحمرار.

2- ألم شديد.

3- الحمى.

4- الإرهاق الشديد.





أسباب غضروف الأذن :





1- العمليات الجراحية.

2- الإصابة الأمراض الخاصة بسيولة الدم.

3- الإصابات والرياضات العنيفة.

4- الشيخوخة.





‎علاج التهاب خرم الأذن في الغضروف





نصح الأطباء حول العالم، أن عند الإصابة بالتهاب غضروف الأذن والشعور بالأعراض، يجب التوجه إلى الطبيب فورا.





كما هناك بعض العلاجات الطبية التي تساعد في التخلص من تلك الحالة المرضية :





أدوية المضاد الحيوى.

البنسلين مع فلوكلوكساسيلين.





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‎كريم فيوسيدين لالتهاب خرم الأذن

تحتاج الأذن بعد إجراء التخريم إلى المضادات الحيوية التي تساعد على التئام الجروح سريعا، وحتى تمنع تكوين التهابات أو فطريات، ومن أقوى الأدوية التي تساعد على علاج التهاب خرم الأذن هو كريم فيوسيدين.





‎خرمت أذني متى اشيل الحلق الطبي

الحلق الطبي من الأساسيات عند إجراء خرم الأذن، ولكن بعد وضعه، يجب الحفاظ على نظافة الأذن يوميا حول الحلق الطبي، مع وضع المضاد الحيوي باستمرار، ويستمر الحلق الطبي في الأذن لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى 6 أسابيع حسب تعليمات الطبيب.





نصائح عند خلع الحلق الطبي :

1- اغسلي يديك، يجب غسل اليدين بالماء والصابون ثم تجفيفها بالمنشفة وفرك مطهر لليدين عليهما ثم تركهما تجفان في الهواء.





2- أزيلي الحلَق بعد مرور الوقت الذي أوصاك به المتخصص لا قبل ذلك (حوالي 6 أسابيع عادة)، إذا خلعتِ الحلَق قبل ذلك، فقد يلتحم الجلد أو يصاب بالعدوى.





3- نظفي أذنيك، بواسطة قطنة واغمسيها في الكحول، ثم امسحي بها أذنيك حول الحلَق بلطف حتى تزيلي خلايا جلدية ميتة.





4- اجعلي أصابعك في الوضعية الصحيحة، استخدمي سبابة وإبهام إحدى اليدين للإمساك بالجزء الأمامي للحلَق، ونفس الإصبعين لليد الأخرى لإمساك الجزء الخلفي له من المسمار المعدني.





5- اخلعي المسمار المعدني، ما أن تخلعي الجزء الخلفي للحلَق، يمكنك الآن أن تسحبي المسمار المعدني برفق من أذنك، مع إمساك الجوهرة أو مسمار الزينة جيدًا، ثم كرري ذلك مع الحلَق الآخر.





6- أدخلي الحلَق الجديد، طهري يديك واتركيها تجف في الهواء، كما يجب تطهير الحلَق الجديد، يجب أن تختاري الأنواع المصنوعة من الذهب أو الفولاذ المقاوم للصدأ أو المواد التي لا تسبب الحساسية بما أنكِ غير معتادة على وضع الحلَق بعد، وتجنبي وضع الأنواع المتصلة بدائرة كبيرة أو المتدلية أو خطاف السمكة، لأن تلك الأنواع ثقيلة ويمكنها جذب أذنك للأسفل أو أن تعلق بشعرك، لذا اتركي الجلد يلتئم لأسابيع أو شهور قليلة أخرى قبل تجربة تلك الأنواع.





7- يجب ألا تنزف الأذن عند خلع الحلَق، ولكن إذا لاحظت أي نزيف، فالأرجح أنكِ مزقت بعضًا من الجلد الذي لم يلتئم كليًا بعد. يجب الآن أن تضغطي على أذنك لوقف النزيف، يمكنك استخدام الشاش أو منشفة نظيفة للضغط على أذنك لمدة 10 دقائق.





8- إذا لاحظتِ أي احمرار أو تورم أو خروج سائل ما فأنتِ مصابة بالعدوي، ويجب وضع كريم مضاد حيوي على أذنك، فإذا لم تتحسن الأعراض خلال يوم أو أصبتِ بالحمى أو انتشر الاحمرار في الجلد فيجب استشارة الطبيب فورا.





المراجع











