علاج رشح الأذن عند الأطفال والكبار

يمكن علاج رشح الاذن بطرق سهلة وفعالة للغاية، فرشح الأذن هو الإفرازات التي تخرج من الأذن، والمعروف أيضًا باسم otorrhea، هي الشمع أو السائل الموجودة بداخل الأذن، وقد يحدث رشح الأذن نتيجة التهاب الأذن أو تمزق طبلة الأذن، الأمر الذي يحتاج على الفور إلى علاج رشح الأذن.
في معظم الأحيان يبدأ علاج رشح الاذن، عندما تُفرز أذنيك شمع الأذن، وهو السائل الذي ينتجه جسمك بشكل طبيعي. تتمثل وظيفة شمع الأذن في التأكد من عدم دخول الغبار والبكتيريا والأجسام الغريبة الأخرى إلى أذنك.
ومع ذلك ، يمكن أن تتسبب حالات أخرى ، مثل تمزق طبلة الأذن ، في تصريف الدم أو السوائل الأخرى من أذنك، هذا النوع من الإفرازات هو علامة على أن أذنك مصابة أو مصابة وتتطلب رعاية طبية وعلاج رشح الاذن بسرعة.
علاج ارتشاح الأذن عند الكبار
يعتمد علاج ارتشاح الأذن عند الكبار على سببها. في بعض الحالات ، لن تحتاج حالتك إلى علاج طبي، وعلى سبيل المثال ، تصف الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال نهج "الانتظار والترقب" لمدة 48 ساعة ، مصحوبًا بمتابعة عن كثب ، كخيار واحد لعلاج ألم الأذن الخفيف عند الأطفال.
وعادة ما تبدأ علامات التهاب الأذن في الظهور خلال الأسبوع أو الأسبوعين الأولين ، دون أي استخدام علاج ارتشاح الأذن عند الكبار، وقد تكون هناك حاجة لأدوية الألم للتعامل مع أي ألم أو إزعاج.
إذا كان عمر طفلك أقل من ستة أشهر أو كان يعاني من حمى تزيد عن 102.2 درجة فهرنهايت ، فقد يصف لك الطبيب قطرات أذن تحتوي على مضادات حيوية كأحد أقوى علاج ارتشاح الأذن عند الكبار .
كما تلتئم معظم حالات إصابات الأذن بدون علاج ارتشاح الأذن عند الكبار، وإذا كان لديك تمزق في طبلة أذنك لا يشفى بشكل طبيعي ، فقد يضع طبيبك رقعة ورقية خاصة على التمزق. تُبقي هذه الرقعة الفتحة مغلقة أثناء شفاء طبلة الأذن.
وإذا لم تنجح الرقعة ، فقد يقوم طبيبك بإصلاح أذنك جراحيًا باستخدام رقعة من جلدك، وسوف يعطيك طبيبك قطرات أذن من المضادات الحيوية لاستخدامها لمدة أسبوع تقريبًا. في الحالات الشديدة ، ستكون المضادات الحيوية الفموية ضرورية أيضًا.
علاج الماء خلف طبلة الأذن للكبار
على الرغم من أن السباحة غالبًا ما تكون السبب في تراكم الماء خلف طبلة الأذن ، إلا أنه يمكن أن يحبس الماء في قناة أذنك نتيجة التعرض للماء. إذا حدث هذا فقد تحتاج إلى علاج الماء خلف طبلة الأذن للكبار للقضاء على إحساس الدغدغة في أذنك. قد يمتد هذا الشعور إلى عظم الفك أو الحلق. قد لا تتمكن أيضًا من سماع الأصوات من حولك بشكل جيد.
وعادة ، يتم تصريف المياه من تلقاء نفسها. إذا لم يحدث ذلك ، فقد يؤدي الماء المحبوس إلى التهاب الأذن، يُطلق على هذا النوع من عدوى الأذن في القناة السمعية الخارجية لأذنك الخارجية اسم أذن السباح، حيث يمكن ببعض الحيل علاج الماء خلف طبلة الأذن للكبار، وتشمل:
1- هز شحمة أذنك :
قد تؤدي هذه الطريقة الأولى إلى إخراج الماء من أذنك على الفور علاج الماء خلف طبلة الأذن للكبار، وتتم عبر شد شحمة أذنك بلطف أو هزها أثناء إمالة رأسك في حركة لأسفل باتجاه كتفك.
2- النوم اتجاه الجاذبية:
باستخدام هذه التقنية ، يجب أن تساعد الجاذبية في تصريف الماء من أذنك، وعلاج الماء خلف طبلة الأذن للكبار، ولا عليك سوى ان تستلقي على جانبك لبضع دقائق مع وضع رأسك على منشفة لكي تقوم بامتصاص الماء.
3- دفعها الهواء للداخل :
ستخلق هذه الطريقة فراغًا قد يسحب الماء للخارج وعلاج الماء خلف طبلة الأذن للكبار، لذا قم بإمالة رأسك جانبًا وضع أذنك على راحة يدك المقعرة ، مما يؤدي إلى إحكام إغلاقها، ثم ادفع يدك برفق للخلف وللأمام باتجاه أذنك بحركة سريعة وتسطيحها وأنت تدفعها وتحجيمها وأنت تسحبها بعيدًا، ثم قم بإمالة رأسك لأسفل للسماح بتصريف المياه.
4- استخدم مجفف الشعر :
يمكن أن تساعد حرارة المجفف في تبخير الماء داخل قناة أذنك وعلاج الماء خلف طبلة الأذن للكبار، لذا قم بتشغيل مجفف الشعر الخاص بك إلى أدنى مستوى له، ثم ضع مجفف الشعر على بعد حوالي قدم من أذنك وحركة ذهابًا وإيابًا.
5- قطرات الأذن :
يمكن أن يساعد قطرات الأذن التي تحتوي على الكحول في تبخير الماء في أذنك. يعمل الكحول أيضًا على القضاء على نمو البكتيريا ، مما يساعد على منع العدوى. إذا حدث الماء المحتبس بسبب تراكم شمع الأذن ، فقد يساعد الخل في إزالته وعلاج الماء خلف طبلة الأذن للكبار.
6- قطرات الأذن من بيروكسيد الهيدروجين :
يمكن أن تساعد محاليل بيروكسيد الهيدروجين في إزالة الحطام وشمع الأذن و علاج الماء خلف طبلة الأذن للكبار، وهي أيضا فعالة في علاج التهاب الأذن الخارجية، و طبلة الأذن مثقوبة
7- زيت الزيتون :
يمكن أن يساعد زيت الزيتون أيضًا في منع العدوى في أذنك وعلاج الماء خلف طبلة الأذن للكبار، لذا قم بتسخين بعض زيت الزيتون في وعاء صغير، باستخدام قطارة نظيفة ، ضع بضع قطرات من الزيت في الأذن المصابة، ثم استلقِ على جنبه الآخر لمدة 10 دقائق ، وإمالة الأذن لأسفل حتى يتم تصريف الماء والزيت معا.
علاج التهاب الأذن عند الكبار
هناك أكثر من علاج التهاب الأذن عند الكبار يخلصك من ألمها المزعجة ومنحك الشعور بالراحة أمر قد يبحث عنه الكثيرون، خاصة أنه يعتقد البعض أن آلام الأذن هي مجرد مصدر إزعاج بسيط ، لكنها يمكن أن تسبب ألمًا منهكًا، أثناء انتظار الرعاية الطبية أو عمل المضادات الحيوية ، يمكن أن تساعد بعض العلاجات المنزلية.
ويمكن علاج التهاب الأذن عند الكبار بـ الادوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAID's) أن تقلل مؤقتًا من آلام وجع الأذن. يمكن للأشخاص الذين يعانون من آلام الأذن تجربة:
ايبوبروفين
أسيتامينوفين
أسبرين
ومن المهم أن تتذكر أنه ليس من الآمن إعطاء الأسبرين للرضع والأطفال الصغار. هذا بسبب خطر حدوث حالة تهدد الحياة تسمى متلازمة راي، حيث ان هناك العديد من الأسباب التي تدفعنا لـ اللجوء علاج التهاب الأذن عند الكبار، والتي لا يجب إهمالها كي لا تسبب في مضاعفات خطيرة لهذا الحاسة المهمة، ومن أهم هذه الأسباب، ما يلي:
1- التهاب الأذن الوسطى :
ومن أبرز أسباب التهاب الأذن عند الكبار هي عدوى الأذن الوسطى (التهاب الأذن الوسطى) سبب شائع لـ ظهور إفرازات من الأذن. يحدث التهاب الأذن الوسطى عندما تشق البكتيريا أو الفيروسات طريقها إلى الأذن الوسطى، مما يجعل الشخص بحاجة إلى علاج التهاب الأذن عند الكبار؛ حيث ان الأذن الوسطى خلف طبلة الأذن. يحتوي على ثلاث عظام تسمى عظيمات.
يمكن أن تسبب التهابات الأذن في الأذن الوسطى إلى تراكم السوائل خلف طبلة الأذن و ترك بدون علاج التهاب الأذن عند الكبار، فهناك خطر حدوث ثقب في طبلة الأذن ، مما قد يؤدي إلى إفرازات من الأذن.
2- الارتطام :
ويمكن أن تتسبب الارتطام الشديد بقناة الأذن أيضًا في حدوث إفرازات. يمكن أن تحدث مثل هذه الصدمة أثناء تنظيف أذنك بقطعة قطن إذا دفعتها بعمق شديد.
3- الضغط الشديد :
وزيادة الضغط ، كما هو الحال عند السفر بالطائرة أو الغوص ، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى إصابة أذنك. قد تؤدي هذه المواقف أيضًا إلى تمزق طبلة الأذن أو تمزقها، وهو احد الاسباب التي يجب البحث فيها عن علاج التهاب الأذن عند الكبار.
4- السباحة :
يحدث التهاب الأذن الخارجية ، المعروف باسم أذن السباح ، عندما تصيب البكتيريا أو الفطريات قناة الأذن. يحدث هذا عادة عندما تقضي فترات طويلة في الماء، ويمكن أن تؤدي الرطوبة الزائدة داخل أذنك إلى تفتيت جلد جدران قناة أذنك. هذا يسمح للبكتيريا أو الفطريات بالدخول والتسبب في الإصابة.
ومع ذلك ، فإن أذن السباح ليست مقصورة على السباحين. يمكن أن ينتج عندما يكون هناك كسر في جلد قناة الأذن. قد يحدث هذا إذا كنت تعاني من تهيج الجلد نتيجة للاكزيما، وهو ما يحتاج إلى علاج التهاب الأذن عند الكبار.
علاج وجود ماء خلف طبلة الأذن عند الأطفال
ويمكن علاج وجود ماء خلف طبلة الأذن عند الأطفال عن طريق الرضاعة الطبيعية، والتي قد توفر للرضع الحماية من التهابات الأذن، لأنهم يتلقون الأجسام المضادة لأمهاتهم في حليبهم.
وينصح الأطباء بتجنب إرضاع الطفل بالحاجة الخاصة بهم خلال النوم أو أثناء الاستلقاء لأنها تسبب في تخلل الماء أو ان إلى الأذن، ما يتسبب في الإصابة بإلتهاب الأذن، ولكن عليهم اتخاذ وضعية شبه مستقيمة.
احتفظ بالأجسام الغريبة بعيدًا عن اذن طفلك لتجنب تمزق طبلة الأذن، والتي تعتبر أحد أهم أسباب الإصابة بوجود ماء خلف طبلة الأذن عند الأطفال، إذا كنت تعلم أنك ستكون في منطقة بها ضوضاء مفرطة ، أحضر سدادات أو غطاء للأذن لـ حماية طبلة الأذن.
يمكنك منع الأطفال من السباحة في الشهور الأولى من عمرهم، او التأكد من تجفيف أذنيك بعد نزلوهم للماء، ومحاولة تصريف أي ماء عن طريق إدارة رأس الطفل إلى أحد الجانبين ثم الآخر.
ويمكنك أيضًا استخدام قطرات الأذن الطبية بدون وصفة طبية بعد السباحة للسيطرة على علاج وجود ماء خلف طبلة الأذن عند الأطفال وتخفيفها.
ولا يجب أن تغني المعلومات الوارد ذكرها عن علاج رشح الاذن من استشارة الطبيب أو المختصين في حالة الشعور بأى أعراض مرضية مختلفة، حيث ان هذه المعلومات هي عبارة عن نتائج دراسات أو أبحاث علمية أو طبية من مواقع متخصصة .
** المصدر: موقع Pub med / Healthline