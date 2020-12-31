علاج رشح الأذن عند الأطفال والكبار

علاج ارتشاح الأذن عند الكبار

وإذا لم تنجح الرقعة ، فقد يقوم طبيبك بإصلاح أذنك جراحيًا باستخدام رقعة من جلدك، وسوف يعطيك طبيبك قطرات أذن من المضادات الحيوية لاستخدامها لمدة أسبوع تقريبًا. في الحالات الشديدة ، ستكون المضادات الحيوية الفموية ضرورية أيضًا.

كما تلتئم معظم حالات إصابات الأذن بدونوإذا كان لديك تمزق في طبلة أذنك لا يشفى بشكل طبيعي ، فقد يضع طبيبك رقعة ورقية خاصة على التمزق. تُبقي هذه الرقعة الفتحة مغلقة أثناء شفاء طبلة الأذن.

على سبيل المثال ، تصف الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال نهج "الانتظار والترقب" لمدة 48 ساعة ، مصحوبًا بمتابعة عن كثب ، كخيار واحد لعلاج ألم الأذن الخفيف عند الأطفال.

على سببها. في بعض الحالات ، لن تحتاج حالتك إلى علاج طبي، و

علاج الماء خلف طبلة الأذن للكبار

يمكن أن تساعد محاليل بيروكسيد الهيدروجين في إزالة الحطام وشمع الأذن و علاج الماء خلف طبلة الأذن للكبار، وهي أيضا فعالة في علاج التهاب الأذن الخارجية، و طبلة الأذن مثقوبة

يمكن أن تساعد حرارة المجفف في تبخير الماء داخل قناة أذنك وعلاج الماء خلف طبلة الأذن للكبار، لذا قم بتشغيل مجفف الشعر الخاص بك إلى أدنى مستوى له، ثم ضع مجفف الشعر على بعد حوالي قدم من أذنك وحركة ذهابًا وإيابًا.

باستخدام هذه التقنية ، يجب أن تساعد الجاذبية في تصريف الماء من أذنك، وعلاج الماء خلف طبلة الأذن للكبار، ولا عليك سوى ان تستلقي على جانبك لبضع دقائق مع وضع رأسك على منشفة لكي تقوم بامتصاص الماء.

علاج التهاب الأذن عند الكبار

قد يبحث عنه الكثيرون، خاصة أنه يعتقد البعض أن آلام الأذن هي مجرد مصدر إزعاج بسيط ، لكنها يمكن أن تسبب ألمًا منهكًا، أثناء انتظار الرعاية الطبية أو عمل المضادات الحيوية ، يمكن أن تساعد بعض العلاجات المنزلية.

ومن المهم أن تتذكر أنه ليس من الآمن إعطاء الأسبرين للرضع والأطفال الصغار. هذا بسبب خطر حدوث حالة تهدد الحياة تسمى متلازمة راي، حيث ان

آلام وجع الأذن. يمكن للأشخاص الذين يعانون من آلام الأذن تجربة:

لادوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAID's) أن تقلل مؤقتًا من

1- التهاب الأذن الوسطى :

؛ حيث ان الأذن الوسطى خلف طبلة الأذن. يحتوي على ثلاث عظام تسمى عظيمات. ومن أبرز أسباب التهاب الأذن عند الكبار هي عدوى الأذن الوسطى (التهاب الأذن الوسطى) سبب شائع لـ ظهور إفرازات من الأذن. يحدث التهاب الأذن الوسطى عندما تشق البكتيريا أو الفيروسات طريقها إلى الأذن الوسطى، مما يجعل الشخص بحاجة إلى علاج التهاب الأذن عند الكبار





يمكن أن تسبب التهابات الأذن في الأذن الوسطى إلى تراكم السوائل خلف طبلة الأذن و ترك بدون علاج التهاب الأذن عند الكبار ، فهناك خطر حدوث ثقب في طبلة الأذن ، مما قد يؤدي إلى إفرازات من الأذن.





2- الارتطام :

ويمكن أن تتسبب الارتطام الشديد بقناة الأذن أيضًا في حدوث إفرازات. يمكن أن تحدث مثل هذه الصدمة أثناء تنظيف أذنك بقطعة قطن إذا دفعتها بعمق شديد.





3- الضغط الشديد :

وزيادة الضغط ، كما هو الحال عند السفر بالطائرة أو الغوص ، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى إصابة أذنك. قد تؤدي هذه المواقف أيضًا إلى تمزق طبلة الأذن أو تمزقها، وهو احد الاسباب التي يجب البحث فيها عن علاج التهاب الأذن عند الكبار.





4- السباحة :

يحدث التهاب الأذن الخارجية ، المعروف باسم أذن السباح ، عندما تصيب البكتيريا أو الفطريات قناة الأذن. يحدث هذا عادة عندما تقضي فترات طويلة في الماء، و يمكن أن تؤدي الرطوبة الزائدة داخل أذنك إلى تفتيت جلد جدران قناة أذنك. هذا يسمح للبكتيريا أو الفطريات بالدخول والتسبب في الإصابة.





ومع ذلك ، فإن أذن السباح ليست مقصورة على السباحين. يمكن أن ينتج عندما يكون هناك كسر في جلد قناة الأذن. قد يحدث هذا إذا كنت تعاني من تهيج الجلد نتيجة للاكزيما، وهو ما يحتاج إلى علاج التهاب الأذن عند الكبار.



