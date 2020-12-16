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بدون طبيب.. شمع الأذن قد يكشف عن الإصابة بمرض شائع

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:57 م
شمع الأذن
شمع الأذن
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هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان، شمع الأذن قد يكشف الإصابة بمرض شائع.

ووفقا للتقرير، فان هناك إختبار يمكن إجراؤه فى المنزل يكشف عن مرض السكري ويقيس الأجسام المضادة لكورونا.

ويمكن تشخيص مرض السكرى من النوع 2 فى وقت مبكر بفضل إختبار يقيس ، مستوى مستويات الجلوكوز فى شمع الأذن، حيث كشف الباحثون أن إجراء الإختبار فى المنزل دون إشراف سريرى، ويمكن إستخدامه أيضا لقياس الأجسام المضادة لكوفيد-19.

وطريقة الاستخدام هى عبارة عن مسحة قطنية عادية ولكن تحتوى على مكابح تمنع الأداة من الذهاب بعيدا فى الأذن والتسبب فى تلفها.

كما أن الجهاز يمكنه قياس هرمون الإجهاد وهى تقنية قد تستخدم يوما ما للمساعدة في مراقبة الإكتئاب والتوتر.
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