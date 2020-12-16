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مرأة

حيل عجيبة لعلاج بثور الأذن فى الحال

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
علاج الاذن بالبصل
علاج الاذن بالبصل
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أسماء عبد الحفيظ

يشتكى الكثير من الأشخاص من الشعور بآلام الأذن ويرجع ذلك لعدد من الأسباب تلزمهم التوجه للطبيب ولكن البعض يفضل تجربة العلاج المنزلى السريع، للتخلص من آلام الأذن.

كشف موقع wabmd عن علاج طبيعي لآلام الأذن فى المنزل.

علاج ألم الأذن بالبصل

عصير البصل :
-يحتوي البصل على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب الناجم عن البثور في الأذن.
-تطبيق عصير البصل سيعالج ويمنع البثور من التكرار. اخلطي البصل في الخلاط.
-استخراج العصير من خلال غربال.
-ضعي كميات صغيرة من عصير البصل على كرة قطنية وضعيه على البثرة.

علاج وجع الأذن والحلق

الشاي الأخضر :
-يحتوي الشاي الأخضر على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات يمكنها علاج وعلاج المنطقة المصابة بثرة وتقليل الالتهاب.
- تراجع كيس الشاي الأخضر في الماء الساخن لمدة دقيقة.
- أخرج الكيس من الماء واضغط على الماء الزائد، ضعه على البثرة لمدة 10 دقائق.
- ذلك مرتين في اليوم.

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